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Spor

Trezeguet resmen Trabzonspor'da! İşte maliyeti...

Trabzonspor, Aston Villa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

4 Temmuz 2022 Pazartesi 13:33 - Güncelleme:
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Trabzonspor, dün İstanbul'a getirdiği ve bu sabah saatlerinde transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Trezeguet'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

BONSERVİS BEDELİ 4 MİLYON AVRO

Bordo mavililer, Mısırlı futbolcu için kulübü Aston Villa'ya 4 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Trabzonspor'un Trezeguet'nin bonservis bedeliyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'n Kulübümüze transferi konusunda, Aston Villa Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Aston Villa Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4.000.000.-EUR, 4 yıla yayılmış 4 taksit halinde ödenecektir. Aston Villa Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u, ödenecektir."

TREZEGUET'YE YILLIK 1 MİLYON 550 BİN AVRO

Trabzonspor Trezeguet ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, futbolcunun yıllık garanti ücretinin 1 milyon 550 bin avro olduğunu da duyurdu.

Bordo mavili kulüpten Trezeguet'nin yıllık ücretiyle ilgili KAP'a yapılan açıklama ise şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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