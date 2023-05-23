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Spor

Trezeguet, Trabzonspor'un gol yükünü üstlendi

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, ligde attığı 10 gol ile santraforlar Maxi Gomez ve Umut Bozok2u geride bırakarak bordo-mavililerin gol yükünü üstlendi.

AA23 Mayıs 2023 Salı 11:30 - Güncelleme:
Trezeguet, Trabzonspor'un gol yükünü üstlendi
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen Trabzonspor'da iki gol atan Trezeguet, ilk sezonunda santrfor oyuncuları Umut Bozok ve Maxi Gomez'in gollerinin toplamı kadar rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon avro bonservis bedeliyle Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin yerine kadrosuna dahil ettiği Mısırlı oyuncu, ligde 26 maçta 1982 dakika forma giyerek 10. golüne ulaştı.

Trezeguet, bu sezon taraftarlarının beklentisinin uzağında kalan bordo-mavili takımda çift haneli sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

SANTRFORLARIN TOPLAMI

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient Kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, 24 maçta 5 gol kaydetti.

Uruguaylı forvet Maxi Gomez de 26 maçta 5 golde kalırken Trezeguet, bu oyuncuların toplam sayısına ulaşarak takımının da en golcü oyuncusu oldu.

20 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı maçlarda 20 puan toplama başarısı gösterdi.

Ligde 51 puanla 6. sırada bulunan bordo-mavili takım, Mısırlı oyuncunun gol attığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Bordo-mavililer, Mısırlı oyuncunun gol kaydettiği maçlarda Hangi Kredi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendi. Daha sonra İstanbul'da Beşiktaş, Trabzon'da Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, iç sahada Fenerbahçe'yi 2-0, İstanbulspor'u 4-0, Fraport TAV Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, ligin son 2 haftasında Mısırlı oyuncunun gol attığı maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olurken, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.

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