09 Nisan 2020 Perşembe 18:31 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 18:31

Kasımpaşa'da gösterdiği performans ile İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya çıktı. Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu. İddiaya göre Premier Lig'de beklentilerin aşağısında kalan futbolcu için hem Beşiktaş hem de Galatasaray devrede.

Bu sezon başında Aston Villa’nın yolunu tutan Trezeguet, Süper Lig’e geri dönebilir. Galatasaray ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcu için devrede olduğu iddia edildi. Eurosport’tan Manu Lonjon’un haberine göre Trezeguet, bu yaz Aston Villa’dan ayrılabilir.

31 MAÇTA 4 GOL 3 ASİST

Mısırlı yıldızın bir süredir Beşiktaş’la görüştüğü ancak Galatasaray’ın Trezeguet ile görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği kaydedildi. Sarı kırmızılıların bu transferi Feghouli’nin ayrılması halinde yapacağı iddia edildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu yazın 10 milyon euro bonservis ücretiyle Ada’nın yolunu tutmuştu.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.