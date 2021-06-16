Tribün liderleri Nihat Özdemir'i ziyaret etti

AA 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:35 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:35

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile bugün yapacağı müsabaka öncesi Türkiye ve Azerbaycan'ın tribün liderleri Bakü'de bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı maçta Bizim Çocuklar'a destek için buluşan ve dünyaya kardeşlik mesajı veren taraftar liderleri, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i de ziyaret etti. Başkan Özdemir, A Milli Takımı'mızın yanında oldukları için Azerbaycanlı taraftarlara teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.