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Spor

Tribünden takip edilecek! İsmail Yüksek'e Premier Lig kancası

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği üstün performans ile birçok Avrupa kulübünü etkilemeyi başaran İsmail Yüksek için İngiliz devi harekete geçti. Premier Lig ekibi 24 yaşındaki başarılı oyuncuyu Trabzonspor derbisinde tribünden takip edecek. İşte detaylar...

Sabah3 Kasım 2023 Cuma 11:41 - Güncelleme:
Tribünden takip edilecek! İsmail Yüksek'e Premier Lig kancası
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Fenerbahçe'de ve milli takımda gösterdiği performansla bir anda dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'in talipleri her geçen gün artıyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren 24 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor derbisinde de misafirleri olacak.

TOTTENHAM İZLEYECEK

O misafirler; İngiliz ekibi Tottenham'ın yetkilileri... Ada basınına yansıyan haberler göre; Tottenham'ın scout ekibi, derbide İsmail Yüksek'i çıplak gözle izleyecek.

ANGE POSTECOGLOU İSTİYOR

İngilizler, Tottenham menajeri Ange Postecoglou'nun İsmail'i alternatifli listesine aldığını ve sezon sonuna kadar 24 yaşındaki oyuncu hakkında rapor istediğini duyurdu. Ayrıca Premier Lig liderinin yanı sıra Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'in de İsmail'e ilgisinin olduğu biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan ve bin 282 dakika sahada kalan İsmail, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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