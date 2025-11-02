NBA'de heyecan devam ediyor. Gece oynanan maçta Houston Rockets iç sahada Boston Celtics'i konuk etti.

Alperen Şengün'ün müthiş bir performansıyla Houston Rockets, rakibi Boston'u 128-101'lik skorla mağlup etti.

ALPEREN TRİPLE-DOUBLE'A KAÇIRDI

Maçın en etkili oyuncusu olarak gece damga vuran milli yıldızımız Alperen Şengün, karşılaşmayı 16 sayı, 10 ribaund ve 9 top asistle tamamladı.

Alperen Şengün, bir sezonun ilk 5 maçında +20 sayı, +5 ribaund ve +5 asist ortalaması elde eden en genç pivot oldu.