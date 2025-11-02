İSTANBUL 21°C / 13°C
  Triple-double'ın kıyısından döndü! Alperen Şengün geceye damga vurdu
Spor

Triple-double'ın kıyısından döndü! Alperen Şengün geceye damga vurdu

NBA'de maçlar devam ediyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda Boston Celtics'i 128-101'lik skorla mağlup etti. Alperen Şengün ise 16 sayı 10 ribaunt, 9 asist, 1 top çalma ve 2 blokla maçı tamamladı.

2 Kasım 2025 Pazar 10:11
Triple-double'ın kıyısından döndü! Alperen Şengün geceye damga vurdu
ABONE OL

NBA'de heyecan devam ediyor. Gece oynanan maçta Houston Rockets iç sahada Boston Celtics'i konuk etti.

Alperen Şengün'ün müthiş bir performansıyla Houston Rockets, rakibi Boston'u 128-101'lik skorla mağlup etti.

ALPEREN TRİPLE-DOUBLE'A KAÇIRDI

Maçın en etkili oyuncusu olarak gece damga vuran milli yıldızımız Alperen Şengün, karşılaşmayı 16 sayı, 10 ribaund ve 9 top asistle tamamladı.

Alperen Şengün, bir sezonun ilk 5 maçında +20 sayı, +5 ribaund ve +5 asist ortalaması elde eden en genç pivot oldu.

