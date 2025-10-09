Trossard sessizliğini bozdu: Transfer iddialarına cevap

Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, yaz transfer döneminde adının Roma başta olmak üzere birçok kulüple anılmasının ardından sessizliğini bozdu.

"AYRILMAK BENİM İÇİN GERÇEK BİR SEÇENEK OLMADI"

30 yaşındaki hücum oyuncusu, Arsenal'den ayrılmanın aklında bile olmadığını belirtti:

"Ayrılmak benim için hiç gerçek bir seçenek olmadı. Burada kendimi mutlu hissediyorum ve projeye inanıyorum."

Trossard, yaz boyunca Borussia Dortmund, Bayern Münih, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerin radarına girmişti. Ancak Arsenal yönetimi, Roma'nın ilgisini reddettikten sonra oyuncuyla yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya vardı.

YENİ KONTRAT

Belçikalı futbolcunun sözleşmesi zaten Haziran 2027'ye kadar geçerliydi. Yeni anlaşma bu tarihi uzatmadı, ancak Trossard'ın maaşı önemli ölçüde artırıldı.

Teknik direktör Mikel Arteta, bu kararı şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu, onun Arsenal kariyerinde şu ana kadar yaptıklarının bir takdiri. Takım için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor."