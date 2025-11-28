İSTANBUL 21°C / 12°C
28 Kasım 2025 Cuma
  Troy Parrott'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe ile ismi anılıyordu
Spor

Troy Parrott'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe ile ismi anılıyordu

AZ Alkmaar'ın genç golcüsü Troy Parrott, ocak ayında takımdan ayrılacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Adı Fenerbahçe ile anılan genç golcü, “Burada oynamaktan çok keyif alıyorum ve tamamen takımıma odaklandım” dedi.

28 Kasım 2025 Cuma 18:13
Troy Parrott'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe ile ismi anılıyordu
AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

TRANSFER İDDİALARI

Hakkında transfer haberleri çıkan ve Fenerbahçe ile de adı geçen Parrott, ocak ayında AZ Alkmaar'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Parrott, "Burada gerçekten rahatım, çok mutluyum. Gerçekten iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Burada olmaktan, burada oynamaktan çok keyif alıyorum. Bu yüzden tamamen takımıma odaklanmış durumdayım." dedi.

Sözlerine devam eden İrlandalı golcü, "AZ Alkmaar, gelişmeye devam etmem ve daha iyi olmaya devam etmem için bana çok yardımcı oldu. Burada yaptığım çalışmanın ve aldığım yardımın bana fayda sağlayacağına güvenmeye devam etmeliyim ve iyi olmak için çabalamaya devam etmeliyim." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

AZ Alkmaar forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.

