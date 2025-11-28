AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

TRANSFER İDDİALARI

Hakkında transfer haberleri çıkan ve Fenerbahçe ile de adı geçen Parrott, ocak ayında AZ Alkmaar'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Parrott, "Burada gerçekten rahatım, çok mutluyum. Gerçekten iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Burada olmaktan, burada oynamaktan çok keyif alıyorum. Bu yüzden tamamen takımıma odaklanmış durumdayım." dedi.

Sözlerine devam eden İrlandalı golcü, "AZ Alkmaar, gelişmeye devam etmem ve daha iyi olmaya devam etmem için bana çok yardımcı oldu. Burada yaptığım çalışmanın ve aldığım yardımın bana fayda sağlayacağına güvenmeye devam etmeliyim ve iyi olmak için çabalamaya devam etmeliyim." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

AZ Alkmaar forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.