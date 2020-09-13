13 Eylül 2020 Pazar 17:15 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 17:15

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Trabzonspor ve Beşiktaş maçı, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında gerçekleşecek. TS BJK maçı için nefesler tutuldu. Her iki takımın da taraftarları dev derbiyi heyecanla bekliyor. Peki TS BJK maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Beşiktaş maçı ilk 11'leri...

Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk maçında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bordo-mavili takım sahasında kazanarak startı 3 puanla yapmak istiyor.

TS BJK MAÇI NE ZAMAN?

Bu akşam gerçekleşecek olan Trabzonspor Beşiktaş maçı saat 20.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 13 Eylül Pazar akşamı saat 20:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak..

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 20:00

TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor ilk 11'ler : Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme ve Ekuban

Beşiktaş ilk 11'ler : Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Lens, Larin.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR REKABETİNDE 131. RANDEVU

Trabzonspor 'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş , 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi.

Trabzonspor'da tam 7 eksik

Bordo-Mavililer'de kritik maç öncesinde 3 önemli eksik bulunuyor. Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor'un dev maçta sağ ve sol beki oynayamayacak. Pereira ve Marlon sakatlıkları nedeniyle bu akşam takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Hosseini'nin de ağrıları sebebiyle kadroda olması beklenmiyor. Geçen günkü idmanda çapraz bağları kopan ve 6 ay forma giyemeyecek olan Anders Trondsen de karşılaşmada süre alamayacak. Sakatlığı devam eden Yusuf Sarı ile izolasyonda olan Bilal de dev maçta görev yapamayacak. Fırtına'nın bir eksiği de Norveç'te bulunan Alexander Sörloth...

Beşiktaş'ta ise gözler yeni transfer Mensah'ın üzeride olacak. Geçtiğimiz seon beş gol sekiz asistlik performansıyla eski takımı Hes Kablo Kayserispor'un en etkili isimlerinin başında gelen Ganalı futbolcu, derbide takımının en önemli kozlarından biri olacak.

Montero'nun lisansı henüz çıkarılmadı

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Trabzonspor karşısında görev alması beklenmiyor.

İspanyol futbolcu, lisansının çıkmaması nedeniyle zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.