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Spor

TSYD kulüp başkanlarını canlı yayında bir araya getirecek

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanlarını canlı yayında buluşturacak. Derneğin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4 büyük kulübün başkanlarının katılacağı açık oturum 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

20 Şubat 2020 Perşembe14:05 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 14:10

Tüm ulusal kanallardan canlı olarak yayınlanacak açık oturumun moderatörlüğünü ise Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir yapacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye'de bir ilke imza atacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları canlı yayında bir araya gelecek.

Mustafa Cengiz, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu, TSYD'den gelen teklifi kabul etti. TSYD Levent Tesisleri'nde gerçekleşecek açık oturum 26 Şubat 2020'de gerçekleşecek. Saat 11.00'de başlayacak oturumu ise TSYD Başkanı Oğuz Tongsir yönetecek.

TSYD'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir. Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır."

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