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Spor

TTF, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maç programını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programını duyurdu.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 14:30 - Güncelleme:
TTF, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maç programını duyurdu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı.

İşte TFF'nin açıkladığı fikstüre göre 2. hafta maçlarının tarihi;

4 ŞUBAT SALI

13.00 Kocaelispor - Sivasspor (D Grubu)

15.30 Başakşehir - Çorum FK (C Grubu)

18.00 Konyaspor - Eyüpspor (C Grubu)

20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor (D Grubu)

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (A Grubu)

15.30 Sipay Bodrum FK - Antalyaspor (D Grubu)

18.00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (A Grubu)

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (B Grubu)

6 ŞUBAT PERŞEMBE

13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (B Grubu)

16.00 Boluspor - Galatasaray (C Grubu)

18.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük (A Grubu)

20.45 Göztepe - Gaziantep FK (B Grubu)

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