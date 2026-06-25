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Spor

Tuana Akgün, Türkiye şampiyonu

Eskişehir'de düzenlenen şampiyonada piste çıkan Aydınlı Tuana Akgün, heptatlon branşında Türkiye şampiyonu oldu.

IHA25 Haziran 2026 Perşembe 13:13 - Güncelleme:
Tuana Akgün, Türkiye şampiyonu
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U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası, Eskişehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden sporculardan Tuana Akgün, büyük bir başarıya imza attı. Heptatlon branşında mücadele eden başarılı sporcu, sergilediği üstün performansla 3 bin 698 puan elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Farklı disiplinlerde güçlü performans gerektiren heptatlon branşında elde ettiği bu önemli dereceyle Tuana Akgün, hem ilimizi hem de kulübünü gururlandırdı" ifadeleri yer aldı.

  • Tuana Akgün
  • Türkiye şampiyonu
  • heptatlon

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