Tuana Akgün, Türkiye şampiyonu

U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası, Eskişehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden sporculardan Tuana Akgün, büyük bir başarıya imza attı. Heptatlon branşında mücadele eden başarılı sporcu, sergilediği üstün performansla 3 bin 698 puan elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Farklı disiplinlerde güçlü performans gerektiren heptatlon branşında elde ettiği bu önemli dereceyle Tuana Akgün, hem ilimizi hem de kulübünü gururlandırdı" ifadeleri yer aldı.