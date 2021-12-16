16 Aralık 2021 Perşembe 12:16 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 12:16

Mert Çetin'in formasını giydiği Verona, İtalya Kupası 2. tur maçında Empoli'yi konuk etti. Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan müsabakadan misafir takım 4-3 galip ayrıldı.

Empoli'yi son 16 turuna taşıyan golleri 15. dakikada Andrea La Mantia, 66 ile 70. dakikalarda Leonardo Mancuso ve 74. dakikada Nedim Bajrami attı. 18. dakikada Matteo Cancellieri, 86. dakikada Ivan Ilic ve 88. dakikada Antonino Ragusa'nın golleri ise Verona'nın İtalya Kupası'ndan elenmesini önleyemedi.

MERT ÇETİN'E 5,5 PUAN

Verona'da yaklaşık 2,5 ay sonra forma giyen Türk futbolcu Mert Çetin bu şansını iyi değerlendiremedi. Teknik direktör Igor Tudor'un ilk 11'de oynattığı ve 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki stoper, Empoli maçındaki performansıyla İtalyan basınından 10 üzerinden 5,5 puan alabildi.

İLK GOLDE ISKA GEÇTİ

Verona'nın yediği ilk golde hatalı olduğu vurgulanan Mert için "Marchizza'nın alçaktan gelen ortasını iyi okuyamadı. Topa kayarak müdahale etmek istedi ancak ıska geçti ve La Mantia'nın gol atmasının önünü açtı" yorumu yapıldı.

ÜÇÜNCÜ GOLDE AĞIR KALDI

Üçüncü golde de hatalı bulunan Mert Çetin hakkında "Empoli'nin attığı üçüncü golde Leonardo Mancuso'nun ilerleyişi Mert Çetin adına acı vericiydi. Kaleciden dönen topta ağır kaldı ve tehlikenin önüne geçemedi" ifadeleri kullanıldı.

MERT ÇETİN BU SEZON SERIE A'DA 44 DAKİKA OYNAYABİLDİ

2019-2020 sezonunun başına Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, ilk sezonunu bu takımda geçirdikten sonra Verona'ya kiralanmıştı. Verona'nun geçtiğimiz temmuz ayında bonservisini aldığı 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Serie A'da sadece iki maçta forma giydi ve 44 dakika sahada kaldı. Mert Çetin, Empoli ile oynanan İtalya Kupası maçında ilk kez 11'de yer aldı ve 90 dakika oynadı.