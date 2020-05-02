Tugay Kerimoğlu'dan Arda Turan'a destek geldi! ''Arda'nın iyi Galatasaraylı olduğunu herkes bilir''

02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:29 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:29

Eski Milli futbolcu Tugay Kerimoğlu açıklamalarda bulundu. Kerimoğlu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"ALT LİGLERDE SORUN VAR"

"Alt liglerde kimin ne sıkıntılar yaşadığını kimse bilmiyor. Stattan mı başlayacağız, soyunma odalarından mı başlayacağız, oyuncu grubundan mı başlayacağız? Süper Lig'de statların yenilenmesi, devletin desteği, keyifli izliyoruz. Alt liglerde sorunlarla karşılaşıyorsun." "TFF'nin geri dönüş protokolüne bütün kulüpler saygı göstermeli. Kulüpler, federasyonla iletişimi %100 kurmalı ki, bütün sorunların tamamiyle önüne geçilebilsin."

"CAMİANIN DÜŞÜNCESİ NE?"

"Burada Arda'yla ilgili Galatasaray camiasının düşüncelerini öğrenmek lazım. Galatasaray ailesinde yetişmiş, giderken büyük ekonomik destek sağlamıştır."

"KARARI TERİM VERİR"

"Arda düzgün bir insandır. Çok iyi tanırım. Böyle bir süreç olacaksa, onun adına çok sevinirim. Olursa tabii ki bunun kararını verecek kişi de Fatih Terim'dir."

"ARDA'NIN GALATASARAYLILIĞINI HERKES BİLİR"

"Arda'nın ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu herkes bilir. Mühim olan, Arda'nın geçmiş senelerde yapmış olduğu hataları bir kenara bırakıp, oynayacağı senelerin kararını verip, %100'üyle oynaması ve en üst seviyede bitirmesi."

"TEKLİF VARSA GİT, DURMA"

"Mert Hakan ile aynı fikirde değilim. Yurt dışından teklif varsa, gitsin. Niye vazgeçiyor ki? Şu süreçten ötürüyse anlayabilirim ama hedefim varsa, o hedeften vazgeçmem. Bu düşünce tarzına hep karşıyım. Teklif varsa git, durma. Bakış açın değişir."

"GALATASARAY'IN SATIN ALMASI ZOR"

"Lemina geldiği ilk günden bugüne kadar form seviyesini yavaş yavaş yükseltti. Oyun sistemi, Lemina üzerinden kuruldu. Huzurlu, hocası ve arkadaş grubuyla arası iyi. Yüzde 100'üyle oynayan, koşan, mücadele eden bir yapıya sahip. 16 milyon euro verip, Galatasaray'ın satın alması çok zor. Mutlu olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, oynuyor olması."