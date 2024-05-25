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Spor

Tuğba Nur Koz'dan bronz madalya

Milli sporcu Tuğba Nur Koz, Peru'da gerçekleşen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
Tuğba Nur Koz'dan bronz madalya
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Peru'da devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Nur Koz, bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Lima'da 141 kadın, 141 erkek sporcunun yarıştığı organizasyonun 3'üncü gününde 64 kiloda yarışan Tuğba Nur Koz, koparmada 88, toplamda da 193 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Tuğba Nur ile aynı kiloda mücadele eden Yezda Akar ise koparmada 83 kiloyla 6'ncılık, silkmede 106, toplamda 189 kiloluk kaldırışıyla 4'üncülük elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verelen federasyon başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcu, kulüp ve antrenörleri tebrik etti.

  • Tuğba Nur Koz
  • Bronz Madalya
  • Halter Şampiyonası

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