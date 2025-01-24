Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Maç öncesi Jose Mourinho, Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage ile tokalaşmak isterken hiç beklenmedik bir durum yaşandı.

MOURINHO TEKNİK DİREKTÖRÜ KARIŞTIRDI

Jose Mourinho, Pierre Sage yerine Fransız teknik adamın yanından geçip başka bir Lyon teknik çalışanına selam verdi. Daha sonra uyarılmasının ardından Mourinho hatasını anladı ve Sage'nin yanına giderek Lyon teknik direktörüyle tokalaştı.

Portekizli çalıştırıcının yüz ifadesi Avrupa basınında gündem oldu. Özellikle Fransız basını "Mourinho'nun yüzündeki ifade paha biçilemezdi" yorumunda bulundu.

MAÇIN ARDINDAN SAGE'Yİ SAVUNDU

Jose Mourinho, ayrıca son zamanlarda görevden alınması gündemde olan Pierre Sage için de açıklamalarda bulundu. Mou, Lyon başkanını eleştirerek, "futbolda temel anlayıştan yoksun başkanlar görüyoruz. Lyon'un başında oldukça yetenekli bir teknik direktör var" dedi.

Deneyimli teknik adamın bu sözleri de Avrupa'da manşetlerdeki yerini aldı.