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Spor

Tüm Avrupa onun peşinde! Victor Osimhen için 3 ayrı senaryo

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'dan birçok talibi olan oyuncu için Manchester United takas+para formülüyle Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da muhtemel ayrılık için alternatiflerini buldu. İşte detaylar...

Akşam8 Ocak 2025 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
Tüm Avrupa onun peşinde! Victor Osimhen için 3 ayrı senaryo
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Galatasaray'da Icardi'nin yokluğunda bir numaralı skor gücü Victor Osimhen, "Sezonu burada tamamlayacağım" dese de transfer söylentileri bitmiyor. Önceki gün Napoli Başkanı'nın, "Çok istiyorsa G.Saray onu satın alsın" restinin ardından, Avrupa basınında Osimhen'le ilgili senaryolar yazılmaya devam ediyor. Todofichajes. com'un haberine göre; Manchester United, bu konudaki görüşmelerini sürdürüyor. 26 yaşındaki forvetin Türkiye Ligi'ndeki performansından etkilenen ManU'nun hocası Ruben Amorim, hücum verimliliğini artırmak için ona ihtiyaç duyuyor. Hızlı, güçlü ve gol yeteneği yüksek olan Osimhen, Amorim'in forvet hattını canlandırmak için düşündüğü ilk alternatif.

RASHFORD TAKASI GÜNDEMDE

Ada ekibi, Osimhen'in gelişini kolaylaştırmak için Napoli'ye Marcus Rashford'la takas önerisinde bulunacak. Bu takas iki takımın da yararına bir seçenek. Bunun için kulüpler ve oyuncularla görüşmeler sürüyor. ManU, Osimhen'le ligdeki konumunu güçlendirmek ve Avrupa rekabetine odaklanmak niyetinde. Diğer İngiliz ve İtalyan gazeteleri ise iki başka senaryo üzerinde de duruyor. Bunlardan biri de Osimhen'i satmaya razı olan, G.Saray'ın onun boşluğunu Kolo Muani ile doldurma çabası

JUVENTUS DEVREDE, PSG VAZGEÇTİ

İddialara göre; Galatasaray, Osimhen'in transferinden kazanacağı paranın üzerine ekleyeceği bir miktarla Kolo Muani'yi PSG'den transfer etmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Osimhen konusundaki bir başka planı da Napoli'yi para, Galatasaray'ı da Marcus Rashford'u vererek ikna etmek. Ancak bu formül çok da uygulanabilir görülmüyor. Juventus da hala Osimhen'den umudu kesmiş değil. Ancak PSG kulüp müdürü çok istekli olsa da teknik direktör Luis Henrique, Osimhen'i onaylamadığı için Fransız ekibi devreden çıktı.

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