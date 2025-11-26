İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Tüm Belçika bu maçı konuşuyor! ''Galatasaray'a karşı büyük bir zafer''

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Belçika ekibi Union SG ile karşılaştı. Union SG'nin maçı 1-0'lık skorla kazanması Belçika basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...

26 Kasım 2025 Çarşamba 09:19
Tüm Belçika bu maçı konuşuyor! ''Galatasaray'a karşı büyük bir zafer''
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Union SG'ye 1-0 yenildiği maç Belçika basınında gündem oldu. Ülke basını, galibiyeti böyle gördü:

Lesoir: Union, Galatasaray'ı deplasmanda güzel bir galibiyetle geçerek yoluna devam ediyor.

DHnet: Brüksel ekibi, Avrupa hayaline inanmaya devam etmesini sağlayacak tarihi bir zafer elde etti.

7sur7: Devasa bir başarı! Union, Türkiye'de zafer kazandı ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Üst üste üç yenilginin ardından, Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir çıkış yakaladı. İstanbul'da Promise David'in golüyle (1-0) bir galibiyet daha elde etti. Bu, Ağustos 2024'ten beri evinde kaybetmeyen Galatasaray için inanılmaz bir serinin sonu oldu.

RTL: Başardılar! Union, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı büyük bir zafer kazandı.

Puanlar elde etmek isteyen Union, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmak üzere Türkiye'ye gitti. Sağlam bir oyun sergileyen Union, herkesi şaşırtarak 1-0'lık galibiyet elde etti.

RTBF: Union SG, Galatasaray'ı devirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci zaferini elde etti.

Tüm zorluklara meydan okumak zorundaydılar ve başardılar. Union Saint-Gilloise oyuncuları Galatasaray'ı yendi. Belçika ekibine yepyeni bir canlılık getiren ikinci Şampiyonlar Ligi zaferi.

HLN: Union SG, cadı kazanından Promise David'le çıktı. Galatasaray taraftarları maçın sonlarına doğru sessizliğe gömüldü.

De Morgen: Galatasaray'ı 0-1 yenen Union Saint-Gilloise, Promise David'in golüyle 50.000 Türk'ü susturdu.

HBVL: David'den selamlar! Union Saint-Gilloise, Galatasaray cehenneminde Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci zaferini elde etti.

