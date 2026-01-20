İSTANBUL 7°C / 0°C
Spor

Trendyol Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Son golde asisti yapan Marco Asensio'ya taktiği teknik direktör Domenico Tedesco'nun şişelerle anlatması maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu. İşte detaylar...

20 Ocak 2026 Salı 09:15
Süper Lig'in ikinci devresindeki ilk sınavında Alanyaspor'u 2 kez geri düştüğü maçta 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın performansı kadar Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun şişelerle çizdiği taktikler de çok konuşuldu. İkinci devrenin başında Semedo'nun yerine Yiğit'i alıp üçlüye benzeyen formata dönen Tedesco, takımına sabırla pas yaptırıp ilk yarıda büyük enerji harcayan Alanyaspor'u topun peşinden koşturdu. Şişelerle çizdiği taktiklerle de usta ayaklar Asensio ve Talisca, Akdeniz ekibinin fişini çekti.

SANİYE SANİYE TAKTİĞİ ANLATTI!

Son golde asisti yapan Marco Asensio'ya taktiği adeta hocası Domenico Tedesco verdi. Karşılaşmanın durduğu esnada Domenico Tedesco, Marco Asensio'yu yanına çağırdı. İtalyan çalıştırıcı, su şişeleri ile Asensio'nun nasıl oynaması gerektiğini saniye saniye anlattı. Kaleci Ertuğrul'un başlattığı topta Fred araya girdi ve topu İspanyol yıldıza aktardı. Marco Asensio topu sol kenara doğru sürüp, sağdan araya sızan Golcü futbolcu Anderson Talisca'yı gördü. Brezilyalı yıldız ise güçlü ayağıyla sol köşeye topu gönderip kaleci Ertuğrul'u çaresiz bıraktı.

ASENSİO HOCAYI DİKKATLE DİNLEDİ

Tedesco'nun verdiği taktikler Alanya'da amatör kameralar tarafından kaydedildi. Dünyaca ünlü İspanyol yıldız Asensio, şişelerle çizilen taktikleri gözlerini ayırmadan izledi. Hocasının konuşması bitmeden sahaya girmedi. Asensio'nun bu tavrını ise taraftarlar takdirle karşıladı. Öte yandan Tedesco, maçı çözen Talisca'nın hakkını da bu sözlerle teslim etti: "Hem on numara, hem 9 numara, çok uzun ve çok kaliteli bir ayağa sahip. Onun gibisini bulmak gerçekten zor. Umarım uzun yıllar burada olur."

