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Spor

Tüm dünya Anderson Talisca'yı konuşuyor! ''Kulübeden kahramanlığa''

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta oyuna ikinci yarı girip attığı 3 golle takımın galibiyet almasında önemli rol oynayan Anderson Talisca dış basında gündem oldu. İşte Anderson Talisca için atılan manşetler...

AKŞAM8 Nisan 2025 Salı 09:00 - Güncelleme:
Tüm dünya Anderson Talisca'yı konuşuyor! ''Kulübeden kahramanlığa''
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Devre arasında büyük uğraşlar sonucu Suudi ekibi Al-Nassr'dan transfer edilen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, bir büyük maç çözerek Fenerbahçe taraftarının 'yıldız on numara' beklentisini karşıladı. Sarı-Lacivertliler'in Kadıköy'de Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçta takımının mağlup olduğu esnada kulübeden gelen Brezilyalı yıldız, 3 gol atarak Kanarya'yı yeniden şampiyonluk havasına soktu.

Kariyerinde ilk kez 45 dakikaya 3 gol sığdıran Talisca'nın performansını dış basın da manşetlerine taşıdı.

Yazılanlar özetle şöyle;

boluol: "Kulübeden gelerek hat-trick yaptı ve Türkiye'yi şaşırttı."

Corriere24horas: "Muhteşem goller atan Anderson Talisca, Türkiye'de gündemin merkezi oldu."

Sportsportba: "Talisca tüm yıldızların önüne geçerek kesinlikle tek başına skoru belirledi."

Geglobo: "Sambacı kulübeden gelip kahramanlığa yükseldi."

Arriyadiyah: "Talisca'nın üçlemesi Trabzonspor'u cezalandırdı."

Slaati: "Fenerbahçe, Talisca'nın önderliğinde Trabzonspor'u yenerek Galatasaray'a baskıyı sürdürdü."

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