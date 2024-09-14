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Spor

Tüm dünya Erling Haaland'ı konuşuyor! Manchester City maçında inanılması güç olay

Premier Lig'de Manchester City forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland, yaptıklarıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yıldız isim Brentford maçının ilk yarısında attığı 2 golle yeni rekorlara imza attı. İşte haberin detayları...

14 Eylül 2024 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
Tüm dünya Erling Haaland'ı konuşuyor! Manchester City maçında inanılması güç olay
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Premier Lig'de Manchester City forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland, yaptıklarıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sürekli rekorlar kıran golcü futbolcu bunlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Premier Lig'de 50 gole en hızlı ulaşan futbolcu olan yıldız isim, daha nice rekorlarda kırdı.

70 MAÇTA 72 GOL

Manchester City'nin bugün oynadığı Brentford maçının ilk yarısında attığı 2 golle göz dolduran yıldız golcü rekorlarına devam etti. Haaland, Premier Lig'de 70 maçta 72 gole ulaştı. Yıldız isim maç başına 1 gol ortalamasının üstüne çıktı.

İLK 4 MAÇTA 9 GOL ATAN İLK OYUNCU OLDU

Aynı maçta 2 gol atan Erling Haaland yeni bir rekora daha imza attı. Yıldız golcü, Premier Lig'de ilk 4

maçta 9 gol atan ilk oyuncu oldu. Norveçli yıldızın daha hangi rekorlara imza atacağı ise merak konusu.

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