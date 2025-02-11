Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlar dünya spor gündemine damga vurdu. Geçen yıl İstanbulspor'un Trabzon maçından, F.Bahçe'nin de G.Saray'la oynadığı Süper Kupa finalinden çekilmesinin ardından bu kez de Adana Demir, G.Saray karşısında sahadan çekildi. 12. dakikada Mertens'in Semih'ten sıyrılmaya çalışırken yerde kaldığı pozisyona penaltı veren Oğuzhan Çakır, deplasman ekibinin büyük tepkisin çekti. Danimarkalı VAR Jakob Sundberg da en az Oğuzhan Çakır kadar hedef tahtası oldu.

KÜRESEL BİR SKANDAL OLDU

Dünya basınından en önde gelen haber portallarından öne çıkan başlıkları ise şöyle; ➤DarioAS: "Morata'nın tartışmalı penaltı golü küresel bir skandala sebep oldu."

➤Record: "Türk futbolu pembe dizi. Adana Demirspor, Galatasaray karşısında sahayı terk etti." ➤Relevo: "Bu olayların ilk defa olduğunu düşünebilirsiniz ama Türk futbolu açısından hiç öyle değil."

➤Corriere dello Sport: "Türkiye'de bir kaos hali."

➤RTBF: "Türk Ligi'nde inanılmaz sahneler."

➤Express: "Türkiye'de çılgın olaylar."

FUTBOLU PARÇALAYAN FİYASKO

➤FootMercato: "Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı.

➤Kicker: "Türk futbolu sakinleşmiyor.

➤Clarin: "Galatasaray maçında sıradışı terk ediş."

➤Le Soir: "Mertens'in yer aldığı pozisyondan sonra Adana Demirspor sahadan ayrıldı." ➤Marca: "Morata'nın tartışmalı golüyle Türk futbolunda skandal yaşandı."

➤Mundo Deportivo: "G.Saray'ın rakibi tartışmalı hakem kararı nedeniyle maça devam etmedi."