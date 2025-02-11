İSTANBUL 5°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2025 Salı / 13 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0263
  • EURO
    37,1675
  • ALTIN
    3391.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tüm dünya Galatasaray-Adana Demirspor maçını konuşuyor! ''Türk futbolu pembe dizi gibi''
Spor

Tüm dünya Galatasaray-Adana Demirspor maçını konuşuyor! ''Türk futbolu pembe dizi gibi''

Dünya spor basınında Galatasaray-Adana Demirspor maçının yankıları devam ediyor. Geçen yıl İstanbulspor, Trabzonspor maçında, Fenerbahçe de Galatasaray'la oynadığı Süper Kupa finalinde sahadan çekilmesinin ardından bu kez de Adana Demir, sahadan çekildi. Dünya spor basını olay için 'Türk futbolu sakinleşmiyor.' ifadelerine yer verdi.

Akşam11 Şubat 2025 Salı 09:03 - Güncelleme:
Tüm dünya Galatasaray-Adana Demirspor maçını konuşuyor! ''Türk futbolu pembe dizi gibi''
ABONE OL

Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlar dünya spor gündemine damga vurdu. Geçen yıl İstanbulspor'un Trabzon maçından, F.Bahçe'nin de G.Saray'la oynadığı Süper Kupa finalinden çekilmesinin ardından bu kez de Adana Demir, G.Saray karşısında sahadan çekildi. 12. dakikada Mertens'in Semih'ten sıyrılmaya çalışırken yerde kaldığı pozisyona penaltı veren Oğuzhan Çakır, deplasman ekibinin büyük tepkisin çekti. Danimarkalı VAR Jakob Sundberg da en az Oğuzhan Çakır kadar hedef tahtası oldu.

KÜRESEL BİR SKANDAL OLDU

Dünya basınından en önde gelen haber portallarından öne çıkan başlıkları ise şöyle; ➤DarioAS: "Morata'nın tartışmalı penaltı golü küresel bir skandala sebep oldu."

➤Record: "Türk futbolu pembe dizi. Adana Demirspor, Galatasaray karşısında sahayı terk etti." ➤Relevo: "Bu olayların ilk defa olduğunu düşünebilirsiniz ama Türk futbolu açısından hiç öyle değil."

➤Corriere dello Sport: "Türkiye'de bir kaos hali."

➤RTBF: "Türk Ligi'nde inanılmaz sahneler."

➤Express: "Türkiye'de çılgın olaylar."

FUTBOLU PARÇALAYAN FİYASKO

➤FootMercato: "Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı.

➤Kicker: "Türk futbolu sakinleşmiyor.

➤Clarin: "Galatasaray maçında sıradışı terk ediş."

➤Le Soir: "Mertens'in yer aldığı pozisyondan sonra Adana Demirspor sahadan ayrıldı." ➤Marca: "Morata'nın tartışmalı golüyle Türk futbolunda skandal yaşandı."

➤Mundo Deportivo: "G.Saray'ın rakibi tartışmalı hakem kararı nedeniyle maça devam etmedi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.