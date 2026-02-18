Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 yendi. Sarı kırmızılıların tarihi galibiyeti hem İtalyan basınında hem de dünya basınında geniş yer buldu.

İşte dış basında Galatasaray - Juventus maçı yorumları:

Corriere della Sera: Cabal kırmızı kart gördü ve Juventus çöktü, son 16 turu bir hayalden ibaret kaldı.

"Spalletti'nin takımı, Koopmeiners'in attığı iki golle ilk yarıyı önde tamamladı, ancak daha sonra 10 kişi kalınca ağır bir yenilgi aldı. Bu akşam, Galatasaray'ın cehennemvari ininde, maçtan çok bir mağlubiyetti; ve ilk yarıda Koopmeiners'in iki golüyle kaderi tersine çevirdikten sonra, bir mucize için haykırmaya yetecek kadar kötü bir performanstı."

La Gazzetta dello Sport: Juve için tarihi bir hata: Galatasaray onları 5-2'lik skorla ezdi, şimdi son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyaçları var

"Juventus yine kazanamadı ve İstanbul cehenneminden yıkılmış bir halde çıktı. Sonuç olarak, Ali Sami Yen stadyumundaki kaos, yıkıcı sonuç (Galatasaray'a 5-2) ve Juventus'un gelecekteki beklentileriyle kıyaslandığında önemsiz kalıyor. Luciano Spalletti'nin takımı önümüzdeki hafta Galatasaray'ı devirmek ve son 16 turuna çıkmak için neredeyse bir mucizeye ihtiyaç duyacak."

La Stampa: Juventus ikinci yarıda Galatasaray karşısında çöktü, Türkiye'de kara bir gece

"Koopmeiners'in iki golünden sonra Türkler geri dönüş yaptı. Cambiaso'nun yerine oyuna giren Cabal iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Rövanş maçı gerçek bir hesaplaşmaya ihtiyaç duyuyor."

Tuttosport: Avrupa felaketi: Galatasaray maçı, Juventus için felaket bir maçtı: İstanbul'da çöküş ve sakatlıklar yaşandı

"Şampiyonlar Ligi'nde Juventus için acı bir geceydi : İstanbul'da, play-off ilk maçında Galatasaray, Juventus'un ciddi hatalarından faydalanarak 5-2'lik galibiyet elde etti. Maç, ikinci yarıda Cambiaso'nun yerine oyuna giren ve felaket bir performans sergileyen Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle gölgelendi."

Corriere dello Sport: Lang, Juventus'a karşı iki gol attı, Galatasaray beş gol kaydetti ve Juventus bir dizi hata yaptı

"Spalletti'nin takımı Türkiye'de felaket bir yenilgi aldı. Cabal'ın kırmızı kartı ve ikinci yarıdaki birkaç bireysel hata, yenilginin en büyük etkeni oldu."

Sky Sport İtalia: Juventus 10 kişi kaldı, İstanbul'da çöktü:

"Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juve için kabus gibi bir maç oldu: Galatasaray beş gol attı Torino'da son 16 turuna ulaşmak için gerçek bir başarı gerekecek."

La Repubblica: Juventus İstanbul'da on kişi kalarak çöktü, Galatasaray ise sahayı 5-2'lik skorla domine etti

"Spalletti'nin takımı Şampiyonlar Ligi play-off'larının ilk ayağında ağır bir yenilgi aldı. Koopmeiners'in iki golüyle ilk yarıyı önde kapatmışlardı, ancak Cabal'ın kırmızı kart görmesinin ardından çöktüler."

Sport Mediaset: Galatasaray Juventus'u rezil etti

"Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off'larının ilk ayağında yenildi. Galatasaray, İstanbul'da Noa Lang'ın muhteşem performansıyla 5-2'lik galibiyete ulaştı. Şimdi Torino'da bu sonucu tersine çevirip son 16 turuna yükselmek için büyük bir başarı gerekecek."

BBC: Galatasaray, nefes kesen ilk maçta Juventus'a beş gol attı

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off eşleşmesinin ilk ayağında Juventus'u nefes kesen bir mücadele sonunda geriden gelerek mağlup etmesinin ardından, Torino'ya üç gollük avantajla gidecek."

TNT Spor: Galatasaray, on kişi kalan Juventus'u beş yıldızlı bir performansla adeta perişan etti.

"Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi eleme play-off turunda Juventus'u 5-2 yendi."

El Pais: Gabriel Sara'nın Galatasaray'ı Juventus'u darmadağın etti.

"Muhteşem Brezilyalı'nın önderliğindeki Türk takımı, İstanbul'dan gelen konuk ekibe hiç taviz vermedi (5-2). Galatasaray, Osimhen'in enerjisi, Gabriel Sara'nın etkileyici varlığı ve Yılmaz'ın amansız hücum oyununun Yıldız'ın zekasından daha belirleyici olduğu bir maçta 5-2'lik galibiyete ulaştı."

Bild: Galatasaray, Juve'yi darmadağın etti

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'unun ilk ayağında Juventus'u domine etti! Türk devi, İtalyan şampiyonuna karşı 5-2'lik bir galibiyet elde ederek, önümüzdeki Çarşamba Torino'da oynanacak rövanş maçı için mükemmel bir başlangıç pozisyonu yakaladı.

L'Equipe: Galatasaray, son 16 turuna doğru güçlü bir adım attı

"Maç boyunca enerjik bir performans sergileyen Galatasaray, ikinci yarıda Juventus karşısında oyunu tersine çevirdi. Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Juventus, bu sayede beş gol birden atarak maçı kazandı. Böylece ev sahibi ekip, ikinci maç öncesinde avantajlı bir konumda bulunuyor."