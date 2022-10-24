Tüm dünya, Michy Batshuayi'yi konuşuyor! Bir Erling Haaland, bir de o başardı

Fenerbahçe'deki performansıyla beğeni toplayan Michy Batshuayi, Erling Haaland'ın ensesinde. 57.6 dakikada 1 gol atan Michy Batshuayi, 56.95 dakikada 1 gol atan Erling Haaland'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

MICHY BATSHUAYI, ERLING HAALAND'I YAKALADI

Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de sezona çok iyi bir başlangıç yaparak büyük beğeni topladı. Her 57.6 dakikada 1 gol atmayı başaran Michy Batshuayi, 56.95 dakikada 1 gol atan Erling Haaland'ı yakaladı. Batshuayi bu istatistikle, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe ve Harry Kane'i geride bıraktı.

BELÇİKA, MICHY BATSHUAYI'Yİ KONUŞUYOR

Belçika basınında yer alan habere göre; Sezona çok iyi bir giriş yaptığı belirtilirken, "Az oynuyor ama en iyi yaptığı şeyi yapmaya devam ediyor: Gol atmak!" ifadelerine yer verildi. Batshuayi'nin Romelu Lukaku'nun yokluğunda Belçika Milli Takımı için de çok iyi bir alternatif olduğu belirtildi.

MICHY BATSHUAYI'NİN FENERBAHÇE KARNESİ

Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 9 resmi maça çıktı ve bu maçların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 362 dakika süre alan Belçikalı golcü, bu karşılaşmalarda 5 golle skora etki etti.