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Spor

Tüm dünya, Michy Batshuayi'yi konuşuyor! Bir Erling Haaland, bir de o başardı

Michy Batshuayi, Fenerbahçe'deki istatistikleriyle dünya yıldızı Erling Haaland'ı yakaladı. Sarı-lacivertli formayla 57.6 dakikada 1 gol atan Michy Batshuayi, yıldız oyuncu Erling Haaland'ın başarısını yakaladı ve birçok yıldızı geride bıraktı. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Ekim 2022 Pazartesi 20:27 - Güncelleme:
Tüm dünya, Michy Batshuayi'yi konuşuyor! Bir Erling Haaland, bir de o başardı
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Fenerbahçe'deki performansıyla beğeni toplayan Michy Batshuayi, Erling Haaland'ın ensesinde. 57.6 dakikada 1 gol atan Michy Batshuayi, 56.95 dakikada 1 gol atan Erling Haaland'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

MICHY BATSHUAYI, ERLING HAALAND'I YAKALADI

Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de sezona çok iyi bir başlangıç yaparak büyük beğeni topladı. Her 57.6 dakikada 1 gol atmayı başaran Michy Batshuayi, 56.95 dakikada 1 gol atan Erling Haaland'ı yakaladı. Batshuayi bu istatistikle, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe ve Harry Kane'i geride bıraktı.

BELÇİKA, MICHY BATSHUAYI'Yİ KONUŞUYOR

Belçika basınında yer alan habere göre; Sezona çok iyi bir giriş yaptığı belirtilirken, "Az oynuyor ama en iyi yaptığı şeyi yapmaya devam ediyor: Gol atmak!" ifadelerine yer verildi. Batshuayi'nin Romelu Lukaku'nun yokluğunda Belçika Milli Takımı için de çok iyi bir alternatif olduğu belirtildi.

MICHY BATSHUAYI'NİN FENERBAHÇE KARNESİ

Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 9 resmi maça çıktı ve bu maçların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 362 dakika süre alan Belçikalı golcü, bu karşılaşmalarda 5 golle skora etki etti.

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