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Spor

Tüm dünya onun peşinde! Arda Güler çılgınlığı

Fenerbahçe'nin genç süperstarı Arda Güler dünya devlerini peşine taktı. 18 yaşındaki oyuncu için Barcelona, Real Madrid, Milan gibi kulüpler devreye girdi. İşte detaylar...

26 Haziran 2023 Pazartesi 08:31 - Güncelleme:
Tüm dünya onun peşinde! Arda Güler çılgınlığı
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Sarı lacivertlilerde belki de yapılacak transferlerden, hatta yeni teknik direktörün kim olacağından çok Arda Güler'in geleceği merak ediliyor.

Başkan Ali Koç, 18 yaşındaki süper yeteneğin en az 1 yıl daha Fenerbahçe formasını giymesi için elinden geleni yapıyor. Ancak Avrupa devlerinin yoğun ilgisi, Arda'nın karar vermesini zorlaştırıyor. Türk futbolunun süper çocuğu için büyük kulüpler resmen yarış halinde.

DECO, ARDA GÜLER'İN PEŞİNDE

Yıllarca formasını terlettiği Barcelona'ya futbolun patronu olarak geri dönen Deco'nun ilk işi Arda Güler'in peşine düşmek oldu. İspanyol basınına göre Deco'nun yönetimden ilk talebi, 18 yaşındaki oyuncunun 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin bir an önce ödenerek transfer edilmesi. Öte yandan Sandro Tonali'yi 80 milyon Euro'ya Newcastle'a satarak ekonomik anlamda rahatlayan Milan'ın, serbest kalma bedelinin de üzerine çıkarak 22 milyon Euro'luk bir teklifle masaya oturduğu iddia edildi. İtalyan devinin, bonuslarla birlikte bu rakamı önerdiği ve sonraki satıştan da pay teklif ettiği kaydedildi.

REAL'İN PLANI ÇOK CAZİP

Real Madrid de Arda'ya kayıtsız kalamadı. İspanyol basınına göre Real, bu sezon için genç yıldızı kadroda düşünmese de başka bir takıma da kaptırmak istemiyor. Bu nedenle transferi şimdiden bitirip 18 yaşındaki oyuncunun 1 yıl Fenerbahçe'de kiralık olarak kalmasını planlıyorlar. Bu açıdan Real Madrid'in teklifi, Fenerbahçe için en cazip olanı gibi görünüyor.

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