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Spor

Tüm dünya Victor Osimhen'i konuşuyor! ''Galatasaray'ı zirveye taşıyor''

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen performansı ve attığı gollerle takımına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Nijeryalı yıldızın bu performansı dünya basınında manşetlere taşındı ve 'Osimhen'in üç golü Galatasaray'ı zafere taşıdı.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

AKŞAM16 Mart 2025 Pazar 09:15 - Güncelleme:
Tüm dünya Victor Osimhen'i konuşuyor! ''Galatasaray'ı zirveye taşıyor''
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Maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 10 puan fark atan Cim-Bom'da, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin eksikliğini Victor Osimhen kapatıyor. Galatasaray'ın evinde Antalyaspor'u ağırladığı maçta atığı 3 golle yıldızlaşan Osimhen, ligin sonuna yaklaşırken güven veriyor. Sarı kırmızılıların ligde oynadığı son 7 maçta 8 gol atan Nijeryalı santrafor, Süper Lig'deki gol sayısını 20'ye çıkarttı. Sahada performansıyla dikkat çeken Osimhen, aidiyet duygusuyla da sarı kırmızılı taraftarların sevgisini kazanmış durumda.

52 DAKİKADA 3 GOL

Antalyaspor maçında kazanılan penaltıyı Alvaro Morata'ya bırakan başarılı futbolcu, bu jestiyle alkış topladı. Aslan'ın yıldız golcüsünün performansı ülkesi Nijerya, Afrika ve Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.

İtalya ve Avrupa basını, 26 yaşındaki golcünün 52 dakikada hat-trick yapmasına vurgu yaptı; Virgilio (İtalya): "Osimhen bir kasırga! 52 dakikada üç gol attı."

Record (Portekiz): "Osimhen lider Galatasaray'ı salladı",

Tribuna (İspanya): "Türkiye'nin en golcü ismi Osimhen."

İtalyan haber sitesi Footboom ise Osimhen'in Galatasaray'ı zirveye taşıdığını belirtti.

DURDURULAMAZ OSİMHEN!

Afrika'da da yıldız oyuncu manşetlere taşındı. Nijerya basını, 21 Mart'ta oynanacak Dünya Kupası elemeleri öncesi, Osimhen'in Ruanda ve Zimbabve'ye gözdağı verdiğine vurgu yaptı; Soccernet.ng: "Osimhen'den Ruanda ve Zimbabve'ye sert uyarı!"

Afrik-Foot: "Yıkıcı Osimhen." PM News: "Durdurulamaz Osimhen."

Pulse Sports: "Osimhen, Türkiye'nin en golcüsü!"

Thenationonline: "Osimhen'in üç golü Galatasaray'ı zafere taşıdı."

Sportsration; "Osimhen'den hat-trick!" Napoli'den kiralık olarak gelen 26 yaşındaki forvetin gelecek sezon hangi formayı giyeceği merak konusu.

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