Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nun 2. maçında Nijerya, Tunus'u 3-2 mağlup etti. Victor Osimhen 1 gol 1 asist yaptı, dünya manşetlerinde yerini aldı. İşte o haberler...

ESPN: "OSIMHEN SONUNDA GOLÜNÜ ATTI"

ESPN: "Nijerya, doğru şartlar altında neler yapabileceğini tam olarak gösterdi ve maçın büyük bölümünde Tunus'a üstünlük kurarak Süper Kartallar'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Victor Osimhen , Wilfred Ndidi ve Ademola Lookman'ın golleriyle Nijerya rahat bir pozisyona geldi, ancak Tunus iki gol atarak maçı son çeyrek saate gergin bir hale getirdi. Uzun zamandır beklenen gol nihayet geldi, Victor Osimhen Nijerya taraftarlarının beklediği golü attı. Devre arasından hemen önce, Galatasaraylı forvet Ademola Lookman'ın ortasına harika bir şekilde yükseldi ve topu yakın direkten ağlara göndererek Super Eagles'a ilk yarıdaki üstünlüğünü hak ettiği liderliği kazandırdı. Bu, onun Afrika Uluslar Kupası'ndaki sadece ikinci golüydü ve bu turnuvadaki 10. maçında geldi. Doğrusu, o gece daha fazlasını hak ediyordu. Montassar Talbi ve arkadaşlarının yakın takibine rağmen, Osimhen ilk golünden önce AFCON'daki gol hasretini sona erdirmek için birkaç harika fırsat yakaladı, ancak iki kez kafa vuruşunu üstten auta gönderdi ve bir kez de koşusunu yanlış zamanlayarak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bir gol fırsatını kaçırdı.Şaşırtıcı bir şekilde, bu gol Nijeryalı forvetin Afrika Uluslar Kupası'nda iptal edilen beşinci golüydü. Ama önemli değil, sonunda golü attı ve önemli olan da bu; bu da onun kalitesinde bir forveti uzun süre gol atmaktan uzak tutmanın neredeyse imkansız olduğunun kanıtı. Ancak golün ötesinde, Osimhen'in genel oyunu neredeyse kusursuzdu ve vücut dilinde hafif bir değişiklik gösterdi. İki kez Lookman'ı pozisyona soktu, Atalanta oyuncusu şut çekmek için uygun pozisyondayken bile geriye doğru paslar verdi. Lookman'ın golü de bu paslardan ikincisinden geldi"

NY TIMES: "TUNUS'A BEDELİNİ ÖDETTİ"

NY TIMES: "Nijerya, Osimhen, Ndidi ve Lookman'ın golleriyle 3-2'lik galibiyet elde ederek C Grubu'nda liderliğini garantiledi. Osimhen'e bir maçta bu kadar çok şans veremezsiniz. Sonunda sizi cezalandıracaktır ve Lookman'ın ortasından arka direğe yaptığı o muhteşem kafa vuruşuyla da tam olarak bunu yaptı. Bu, Osimhen'in maçtaki beşinci atışıydı; önceki dört atışında hedefi tutturamamıştı."

SPORT STAR: "OSIMHEN VE LOOKMAN PARLADI"

SPORT STAR: "Osimhen, Nijerya'nın iyi başladığı maçta erken dakikalarda iki iyi kafa vuruşu fırsatını değerlendiremedi, ancak devre arasından önce Ademola Lookman'ın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla nihayet bir gol kaydetti. Bu, Osimhen'in kariyerindeki Afrika Kupası'ndaki ikinci golüydü."

RHTK: "OSIMHEN SON 16'YA TAŞIDI"

RHTK: "Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda nadir görülen bir gol attı ve Nijerya, Cumartesi günü Tunus karşısında zorlu geçen 3-2'lik galibiyetle eleme turuna yükseldi. Osimhen, Nijerya'nın iyi başladığı maçta erken dakikalarda iki kafa vuruşu fırsatını değerlendiremedi, ancak devre arasından önce Ademola Lookman'ın ortasından gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Bu, Osimhen'in kariyerindeki ikinci Afrika Kupası golüydü."