Galatasaray, Süper Lig'in 24. Haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takımın gollerini atan Victor Osimhen, hem Avrupa'da hem de ülkesinde gündem oldu. Avrupa basını, Osimhen'e geniş bir yer ayırırken, manşetlerde Nijeryalı yılız için atıldı.

İşte Osimhen için atılan bazı manşetler:

"SIRADAKİ HEDEFİ AZ ALKMAAR"

Soccernet: Victor Osimhen, Galatasaray'ın Rizespor'a karşı zorlu galibiyetinde iki gol attı. Osimhen'in bir sonraki görevi, Galatasaray'ın Rams Park'ta AZ Alkmaar'a karşı geri dönüşünü yönetmek olacak.

"MÜKEMMEL PERFORMANS"

Vanguardngr: Victor Osimhen, Galatasaray'a galibiyeti getiren performansıyla alınan 2-1'lik kritik galibiyete imza attı. Osimhen'in iki golü takımına üç puanı getirdi ve takım için önemini vurgulayan mükemmel performansıyla şampiyonluk hedeflerini güçlendirdi.

"KAHRAMAN OSİMHEN"

Allnigeriasoccer: Galatasaray'ın Türkiye Süper Ligi'nde Rizespor'u 2-1 yendiği maçtaki kahraman Victor Osimhen'di. Nijeryalı forvet, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

"GÜVEN TAZELEDİ"

Thisdaylive: Galatasaray, Perşembe günü AZ Alkmaar ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş maçı öncesi deplasmanda Rizespor'u 2-1 yenerken, Victor Osimhen iki gol atarak takımına güven tazeledi.

"SIRADAKİ HEDEF AZ ALKMAAR"

Panafricafootball: Victor Osimhen, Galatasaray'ın galibiyetindeki iki golle sahalara geri döndü. Galatasaray'daki sıradaki hedef AZ Alkmaar olacak.

"KRİTİK ROL OYNADI"

Koha: Ünlü Nijeryalı forvet Victor Osimhen, Galatasaray için galibiyette kritik rol oynadı ve iki gol attı.

"GOL MAKİNESİ"

Areanapoli: Osimhen, Rize'ye karşı süper double yaptı. Victor şu anda 19 gol atmış durumda. Böylece Victor Osimhen, gol makinesi olduğunu kanıtladı.