Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maça Victor Osimhen'in röveşata golü damga vurdu. Dış basında Nijeryalı forvetin attığı harika golün Puskas Ödülleri'ne aday gösterileceği iddia edildi. İşte dış basında Victor Osimhen'in röveşata golünün yansımaları.

A Bola: "Bu bir uçan bisiklet mi? Bu, Zorro mu? Hayır, bu Osimhen!"

DailySports: "Muhteşem Osimhen röveşatayla Türkiye'de sezonun en güzel golünü attı."

Prompt News Online: "Victor Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı."

NAPOLİ, VİCTOR OSİMHEN'E BAK...

AreaNapoli: "İnanılmaz Osimhen... 3.5 metre yüksekte enfes röveşata. İnsanüstü!"

Onze Mondial: "Nijeryalı süper forvet Victor Osimhen'in Türkiye'ye çılgın dönüşü."

Desperto: "Victor Osimhen'in inanılmaz röveşata golü Puskas ödülüne kesin aday."

AS: "Osimhen, Türkiye liginde yılın golünü kaydetti. Acımasız Osimhen."

Gistmania: "Osimhen ağızları açık bıraktı."

Corriere Dello Sport: "Osimhen'den inanılmaz röveşata"

Il Matino: "Napoli, Osimhen'e bak."

Punch: "Baş döndürücü bir gol."

SEZONUN EN GÜZEL GOLÜ!..

➤DailySports: "Muhteşem Osimhen röveşatayla Türkiye'de sezonun en güzel golünü attı."

➤Prompt News Online: "Sakatlıktan dönen Osimhen akıllara zarar bir röveşata golü attı."

➤Afrik Foot: "Osimhen attığı röveşata golüyle sahne ışıklarını üzerine topladı."

➤Noticiasaominuto: "Osimhen'in muazzam röveşata golü mutlaka Puskas Ödülü'ne aday olacaktır." ➤Onze: "Victor Osimhen'in Türkiye'deki çılgın dönüşü."

CR7'DEN SONRA iKiNCi

Victor Osimhen'in Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'a attığı röveşata golü, dünya futbolu tarihinde 2,30 metre yükseklik sınırını aşan iki röveşata golünden biri olarak tarihe geçti. Nijeryalı golcünün 2.32 metreye yükseldiği belirtildi. Ronaldo ise topu 2.38 metreden ağlara gönderdi.

BALİSTİK FÜZE GİBİYDİ

Osimhen attığı sansasyonel golü şu ifadelerle yorumladı: Aslında ilk seferde denemek istedim ama rakip bana yetişti. Eğer deneyip ona dokunsaydım serbest vuruş olacaktı. O yüzden topun sıçramasına izin verdim, rakip de düştü. Böyle daha kolay oldu.

Uzun zamandır böyle bir Gol atmak istiyordum, doğru zamanda geldi. Balistik füze gibiydi. Kariyerim boyunca hatırlayacağım bir gol olacak. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Hakem pozisyonu kontrol ederken ben de Apo'ya (Abdülkerim Bardakcı) bakıyordum.

Apo bana geldi ve "Ya ofsaytsa ne yapacaksın?" diye sordu. Ben de "Endişe etme gol olduğunu göreceğiz" dedim ama gerçekten çok iyi goldü, akıl almaz bir goldü.