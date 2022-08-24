Tüm dünya Wout Weghorst'u konuşuyor! Bin pişman oldular

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, başarılı performansıyla dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Wout Weghorst'un sezona iyi başladığı belirtilirken Burnley'in Hollandalı golcüyü gönderdiğine pişman olduğu ileri sürüldü.

WOUT WEGHORST, HIZLI BAŞLADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk 3 maçında 1 gol ve 2 asist yaparak geçtiğimiz sezon Burnley'deki ilk 3 maçındaki performansını geride bıraktı.

"PİŞMAN OLDULAR"

Hollanda basınında yer alan haberde; Burnley'den transfer edilen Weghorst'un ilk golünü attığı ve Türkiye kariyerine hızlı başladığı belirtilirken, "Burnley, şimdiden 3 gole direkt katkıda bulunan Weghorst'u gönderdiğine pişman olmuş gözüküyor." ifadelerine yer verildi. İngiliz ekibinin golcüsü, Jay Rodriguez ise Weghorst'un gerisinde kaldı ve şu ana kadar 1 gol ve 1 asist yapabildi.

WOUT WEGHORST'UN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Beşiktaş'ın bu yaz Premier Lig ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdan yıllık net 2.8 milyon euro kazanacak. Hollandalı golcü, ayrıca performans primi olarak 200.000 euro kazanacak.