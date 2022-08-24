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Spor

Tüm dünya Wout Weghorst'u konuşuyor! Bin pişman oldular

Wout Weghorst, Beşiktaş kariyerine hızlı başladı. Siyah-beyazlı formayla sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Wout Weghorst, dünya basınında da geniş yer edindi. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:15 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, başarılı performansıyla dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Wout Weghorst'un sezona iyi başladığı belirtilirken Burnley'in Hollandalı golcüyü gönderdiğine pişman olduğu ileri sürüldü.

WOUT WEGHORST, HIZLI BAŞLADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk 3 maçında 1 gol ve 2 asist yaparak geçtiğimiz sezon Burnley'deki ilk 3 maçındaki performansını geride bıraktı.

"PİŞMAN OLDULAR"

Hollanda basınında yer alan haberde; Burnley'den transfer edilen Weghorst'un ilk golünü attığı ve Türkiye kariyerine hızlı başladığı belirtilirken, "Burnley, şimdiden 3 gole direkt katkıda bulunan Weghorst'u gönderdiğine pişman olmuş gözüküyor." ifadelerine yer verildi. İngiliz ekibinin golcüsü, Jay Rodriguez ise Weghorst'un gerisinde kaldı ve şu ana kadar 1 gol ve 1 asist yapabildi.

WOUT WEGHORST'UN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Beşiktaş'ın bu yaz Premier Lig ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdan yıllık net 2.8 milyon euro kazanacak. Hollandalı golcü, ayrıca performans primi olarak 200.000 euro kazanacak.

Star Gazetesi

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