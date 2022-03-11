Tüm gözler Yusuf Yazıcı'da! Rusya'da gündem oldu: ''Kabus gibi''

Star Gazetesi 11 Mart 2022 Cuma 18:52 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 18:52

Rusya'da tüm gözler Yusuf Yazıcı'ya çevrildi. Rusya Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda 4 yıldır yenemediği Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan CSKA Moskova'da bütün dikkatler milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın üzerinde olacak.

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Yusuf Yazıcının'da formasını giydiği Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, derbide Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. CSKA Moskova son 4 yıldır deplasmanda rakibine karşı galibiyet alamıyor.

YUSUF YAZICI, RUSYA PERFORMANSI

CSKA Moskova'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı, Rusya'daki kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Rus ekibinde ilk 3 maçında da ilk 11'de yer alırken 2 gol ve 2 asist ile takımına katkıda bulunarak büyük beğeni toplamıştı.

DERBİDE TÜM GÖZLER YUSUF YAZICI'DA

Lokomotiv Moskova ile oynanacak olan derbide tüm gözler son oynan Nizhny Novgorod maçında attığı golle takımına galibiyeti getiren Yusuf Yazıcı'nın üzerinde olacak. Rusya basınında yer alan haberlerde, milli oyuncunun Lokomotiv Moskova maçını da boş geçmeyeceğinin altı çizildi.