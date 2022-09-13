Tüm Hollanda Burak Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz sözler: Yere göğe sığdıramadı

Fortuna Sittard'ın yeni teknik direktörü Julio Velazquez, Burak Yılmaz için önemli açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'a sahip olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Velazquez, "Barcelona için Lionel Messi, Manchester United için Cristiano Ronaldo neyse, Fortuna Sittard için Burak Yılmaz odur." ifadelerini kullandı.

VELAZQUEZ'DEN BURAK YILMAZ'A ÖVGÜLER

Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'ın yeni teknik direktörü Julio Velazquez, Burak Yılmaz hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz için övgü dolu sözler sarf eden Velazquez, böyle bir forvete sahip olduğu için çok mutlu olduğunu belirtirken, "Burak bir üst düzey oyuncu, bir üst düzey forvet. Hala çok kolay gol atıyor. Onunla bir eğitmen olarak çalışabilmek harika." dedi.

"BARCELONA İÇİN MESSİ NEYSE, FORTUNA İÇİN DE BURAK YILMAZ ODUR"

Burak Yılmaz'dan memnun olduğunu belirten Velazquez, "Barcelona için Lionel Messi, Manchester United için Cristiano Ronaldo neyse, Fortuna Sittard için Burak Yılmaz odur." şeklinde konuştu. Velazquez ayrıca, "Aranızda böyle biri varsa, bundan yararlanmalısınız." diyerek sözlerini noktaladı.