UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere 1 puanı getiren golü kaydeden Dusan Tadic ise Hollanda'da gündem oldu. İşte Hollanda basınından yansımalar:

"MOURINHO'YA KARŞI ZAFER FIRSATI KAÇTI"

AD: Tadic'in golüyle Mourinho'ya karşı zafer fırsatı kaçtı. Twente Perşembe gecesi yine Avrupa sahnesinde kendini tanıttı. Takım Fenerbahçe'ye karşı da müthiş bir oyun oynadı ve maç yine 1-1 sona erdi.

"BİR PUANI HAK ETTİ"

De Telegraaf: Twente, 12 yıl aradan sonra bir Avrupa ana turnuvasına dönüşünde özellikle olumlu bir görüntü sergiliyor. Manchester United deplasmanında aldıkları sansasyonel puanın ardından Twente, Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçında Türkiye'nin en iyi takımı Fenerbahçe'ye karşı bir puanı hak etti.

"TADIC ENGELLEDİ"

Voetbal International: Cesur Twente'yi Tadic engelledi. Twente Perşembe gecesi Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'siyle Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere kaldı. Dusan Tadic tek başına galibiyete engel oldu.

"1 PUANLA YETİNDİ"

NU: Twente, Tadic'in golüyle 1 puanla yetindi. Twente Perşembe günü Avrupa Ligi'nde yine berabere kaldı. Manchester United deplasmanındaki güzel skordan bir hafta sonra, bu kez De Grolsch Veste'de Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'siyle 1-1 berabere kaldı. Türkler adına golü atan Dusan Tadic oldu.

"TADIC'E TAKILDI"

NOS: Twente galibiyete yaklaştı ama Tadic'e takıldı. Twente sezonun ikinci Avrupa Ligi maçından da beraberlikle ayrıldı. Manchester United'a karşı Old Trafford'da oynanan mücadelenin ardından Fenerbahçe ile de 1-1 berabere kaldı.