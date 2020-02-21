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Spor

Tüm ihtimaller göz önünde! Trabzonspor - Beşiktaş derbisi de var

Kadıköy'deki dev maçın stratejisi, yarınki Beşiktaş-Trabzonspor maçına göre şekillenecek…

21 Şubat 2020 Cuma09:31 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:31

TÜM Türkiye Pazar günü Kadıköy’de oynanacak olan F.Bahçe-G.Saray derbisine kitlenmiş durumda. İki takım teknik direktörü de zorlu karşılaşmadaki oyun planlarını üzerine çalışmalarına devam ediyor. Ancak bu kritik müsabaka öncesi yarın oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması da derbiyi yakından ilgilendiriyor. Vodafone Parkta’ki bu karşılaşmada çıkacak her türlü sonuç derbinin kaderini etkileyecek.

TÜM İHTİMALLER GÖZ ÖNÜNDE

1 maç eksiğiyle zirvede olan Trabzonspor, Beşiktaş’ı mağlup ederse; Galatasaray ve Fenerbahçe mutlak 3 puanı almak için mücadele edecek. Kaybeden ise zirve yarışında büyük yara alacak. Beraberlik iki takıma da yaramayacak. Yarınki maçın berabere bitmesi durumunda ise; Galatasaray derbideki beraberlik ihtimalini kazanç sayar. F.Bahçe bu durumda G.Saray’ı mağlup ederse şampiyonluğun en güçlü adayı durumuna gelir.

SİVAS-ALANYA İLE KARŞILAŞIYOR

Beşiktaş, Trabzon’u yenerse; beraberlik zirve yarışı G.Saray için avantaj olur. F.Bahçe kazanarak zirvedeki rakipleriyle puan farkını kapatma şansını bulur. Bugün oynanacak Sivas-Alanya maçı da derbinin tüm planlarını etkileyecek. Bugün çıkacak her sonuç yarın ve Pazar günü oynanacak derbilerin oyun planlarını belirleyecek. Zirve yarışının güçlü bir diğer adayı olan Başakşehir de Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Zirve bu maçların sonuçlarıyla şekillenecek.

(Aksam)

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