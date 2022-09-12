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Spor

Tüm İspanya, Alexander Sörloth'u konuşuyor! Büyük krize girdiler...

Alexander Sörloth'un formasını giydiği Real Sociedad'da kriz çıktı. Elindeki tüm forvetleri sakatlık yaşayan İspanyol ekibinin elinde kalan tek golcünün Alexander Sörloth olması ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

Star Gazetesi12 Eylül 2022 Pazartesi 23:08 - Güncelleme:
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Real Sociedad'da 2 forvetin de sakatlanması ardından tek golcü olarak Alexander Sörloth kaldı. Ancak İspanyol ekibinin performansıyla hayal kırıklığı yaratan Alexander Sörloth'a muhtaç olması krize neden oldu.

ALEXANDER SORLOTH'UN TAKIMI KRİZE KİRDİ

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'da golcü krizi yaşanıyor. Takımda Carlos Fernandez ve Umar Sadiq'in sakatlanmasının ardından santrafor olarak yalnızca Alexander Sörloth kaldı.

ALEXANDER SORLOTH ÇARE OLAMIYOR

İspanya basınına göre; Real Sociedad'da elde kalan tek golcü olan Alexander Sörloth ise takımın derdine derman olamıyor. Şu ana kadar 3 maçın 2'sinde ilk 11'de çıkan Norveçli golcü performansıyla beklentileri karşılayamadı ve skora etki edemedi. İspanyol ekibi bu 3 maçın yalnızca 1'inden galibiyet alabildi.

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Bu yaz transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth, kiralık olarak Real Sociedad'a transfer oldu.

Star Gazetesi

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