İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5969
  • EURO
    51,9562
  • ALTIN
    7050.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tüm İspanya bu sözleri konuşuyor! Rafael Alkorta'dan Arda Güler için olay açıklama
Spor

Tüm İspanya bu sözleri konuşuyor! Rafael Alkorta'dan Arda Güler için olay açıklama

Real Madrid'in Valencia'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından eski İspanyol futbolcu Rafael Alkorta'nın milli futbolcu Arda Güler için yaptığı açıklamalar ortalığı karıştırdı. 82 dakika sahada kalan Arda Güler'i sert eleştiren Alkorta'nın sözleri gündem oldu. İşte o sözler...

HABER MERKEZİ9 Şubat 2026 Pazartesi 16:34 - Güncelleme:
Tüm İspanya bu sözleri konuşuyor! Rafael Alkorta'dan Arda Güler için olay açıklama
ABONE OL

Arda Güler, Real Madrid'in Valencia'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonrası İspanyol eski futbolcu Rafael Alkorta tarafından adeta topa tutuldu. Alkorta, milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Alkorta, Fenerbahçe forması giydiği dönemde tüm takımın Arda Güler için oynadığını, milli futbolcunun da böylece sahada özgürce hareket ettiğini öne sürdü.

Real Madrid'de durumun daha farklı olduğunu vurgulayan Alkorta'nın bazı taraftarların sosyal medyada tepki gösterdiği açıklaması şöyle:

"Türkiye'deki gibi, tüm takımın onun için oynadığı ve sahada istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir ortamda oynamayı tercih ederdi. Burada farklı bir görevi var; son pası vermenin yanı sıra orta sahaya daha fazla katkıda bulunması gerekiyor ve bu, doğası gereği -bunu yapmak istemediğini söylemiyorum- ama bence bu doğal yeteneğe sahip bir oyuncu değil. Bir Modric değil.

Güler'in maçlarını izliyorsunuz ve elbette iyi bir oyuncu, ama bana göre eksik kalıyor. Bugün üç şey yaptı ve topsuz oyunda her zamanki gibi kayboldu."

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.