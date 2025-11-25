Beşiktaş derbisinde olduğu gibi 2-0'dan geri dönerek Rize maçını kazanan Fenerbahçe'nin 5 gollü galibiyetinde Marco Asensio başrolü oynadı. Kanarya'da 9 lig maçında 6 gol 2 asist üreten 29 yaşındaki İspanyol futbolcu, ülkesinde en önemli haber mecralarında bile büyük yer etti. Marca ve AS, Asensio'nun performansını detaylıca işledi.

İşte İspanya'da öne çıkan yorumlar;

AS: "Asensio, Fenerbahçe'ye öncülük ediyor. Spektaküler goller atıyor."

Ultima Hora: "Matador, Türk kulübünü coşturuyor."

Mundo Deportivo: "Durdurulamaz Asensio'dan iki gol bir asist."

Latingoles: "Fenerbahçe, Asensio ile yükseğe çıkıyor."

Marca: "Fenerbahçe'nin seviyesini yükseltti. Takımı şampiyonluğa götürüyor. Taraftarların kalbini kazandı. En kritik oyuncu haline geldi. Zaman onu haklı çıkardı."