Spor

Tüm İspanya Marco Asensio'yu konuşuyor! ''Takımı şampiyonluğa götürüyor''

Fenerbahçe formasıyla 9 maçta 6 gol 2 asistle skora katkı sağlayan Marco Asensio ülkesi İspanya'da gündem oldu. İspanyol basını başarılı futbolcu için 'Fenerbahçe'nin seviyesini yükseltti. Takımı şampiyonluğa götürüyor. Taraftarların kalbini kazandı. En kritik oyuncu haline geldi. Zaman onu haklı çıkardı.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM25 Kasım 2025 Salı 09:06 - Güncelleme:
Tüm İspanya Marco Asensio'yu konuşuyor! ''Takımı şampiyonluğa götürüyor''
Beşiktaş derbisinde olduğu gibi 2-0'dan geri dönerek Rize maçını kazanan Fenerbahçe'nin 5 gollü galibiyetinde Marco Asensio başrolü oynadı. Kanarya'da 9 lig maçında 6 gol 2 asist üreten 29 yaşındaki İspanyol futbolcu, ülkesinde en önemli haber mecralarında bile büyük yer etti. Marca ve AS, Asensio'nun performansını detaylıca işledi.

İşte İspanya'da öne çıkan yorumlar;

AS: "Asensio, Fenerbahçe'ye öncülük ediyor. Spektaküler goller atıyor."

Ultima Hora: "Matador, Türk kulübünü coşturuyor."

Mundo Deportivo: "Durdurulamaz Asensio'dan iki gol bir asist."

Latingoles: "Fenerbahçe, Asensio ile yükseğe çıkıyor."

Marca: "Fenerbahçe'nin seviyesini yükseltti. Takımı şampiyonluğa götürüyor. Taraftarların kalbini kazandı. En kritik oyuncu haline geldi. Zaman onu haklı çıkardı."

