İspanya La Liga'nın 9. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Getafe ile karşılaştı. Rakibinin kapalı savunma hattını açmakta zorlanan Real Madrid, bu zorlu maçtan yine Arda Güler'in yardımıyla çıktı.

YİNE ARDA - MBAPPE İKİLİSİ

Oyuna yedek kulübesinde başlayan Arda, 65. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna dahil oldu. Bu dakikadan sonra Real Madrid'in hücum devamlılığında net bir artış görülürken, 80. dakikada orta alanda topu kontrol eden Arda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Kylian Mbappe, topu ağlara göndermeyi başardı.

İNANILMAZ İSTATİSTİKLER

Bu golle birlikte bu sezon çıktığı 11. resmi maçta 15. golünü kaydeden Kylian Mbappe'nin gollerinin 5'inde asisti yapan isim Arda Güler oldu. Öte yandan Arda Güler, La Liga'da bu sezon en çok şans yaratan oyuncu olmayı başarırdı. Bunun yanında yıldız oyuncu, La Liga'daki orta sahalar arasında en çok skor katkısı yapan, kilit pas atan, en çok gol ve asist beklentisi olan, en çok gol atan, en çok şutu isabetli olan ve rakip ceza sahası içinde en çok topla buluşan isim konumunda. Arda'nın bu performansı, İspanyol basınında büyük bir ilgiyle karşılandı.

İşte İspanyol basınında Arda Güler:

EL PERIODICO: Arda Güler-Mbappe ikilisi Real Madrid'in tıkanıklığını açıyor. Real'in sistemlerinin tıkandığı zorlu deplasmanda çıkış yolunu Arda gördü, Mbappe de gerisini halletti ve El Clasico'ya Barcelona önünde lider çıkmasını sağladı.

MARCA: Arda Güler, Madrid'e ışık tuttu. Maç tehlikeli bir şekilde 0-0'da gidip geliyordu. Ta ki Arda Güler oyuna girene kadar. Arda sahaya adımını atar atmaz Mbappe'ye golün asistini yaptı, takımlarına galibiyeti getiren gol geldi.

EL PAIS: Real Madrid'in yeni hayatı: Arda Güler asist yapıyor, Kylian Mbappe gol atıyor. Fransız oyuncu 11 maçta 15. golünü atarken, Türk oyuncu da 5. gol pasını verdi. Real'de tehdit değişmedi. Ne golcü ne de asist. Güler pas verdi ve Mbappe attı.

LA SEXTA: Fransız yıldız Mbappe, Arda Güler ile yaptığı harika bir ikili oyunun ardından beraberliği bozdu. Getafe-Real Madrid maçının çılgın dakikasındaki bu ortaklık, takımlarına galibiyeti getirdi.

AS: Mbappe'nin VIP ortağı Güler. Real, üretkenlikte zorlanan durgun bir görüntüdeydi. Ta ki Güler sahaya çıkana kadar. Türk futbolcu, maçların pişirildiği operasyonların başına geçti ve Mbappe ile arasındaki özel bağı bir kez daha ortaya koydu. Takım için o kadar faydalı bir ortaklık kuruyorlar ki, Arda'nın sezonun en önemli maçlarında kalıcı bir yeri olmamasını hayal etmek zor. Şu an en çok fark yaratan oyuncuyu yedek kulübesinde bırakmak, Madrid'in göze alamayacağı bir lüks. Arda Güler, yeteneği ve performansıyla El Clasico'yu hak etti.