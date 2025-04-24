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Spor

Tüm İspanya onu konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'i ipten aldı

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Getafe'ye konuk oldu. Konuk ekip maçı milli yıldız Arda Güler'in 21. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Genç futbolcu attığı golle geceye damga vururken İspanyol gazetelerinin manşetlerini Arda Güler süsledi. İşte o manşetler...

AKŞAM24 Nisan 2025 Perşembe 08:56 - Güncelleme:
Tüm İspanya onu konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'i ipten aldı
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LaLiga'nin 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile karşılaştı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmayı, eflatun beyazlılar Arda'nın mükemmel golüyle 1-0 kazandı.

Arda Güler attığı bu golle geceye damga vururken, İspanya'da manşetler de milli futbolcu için atıldı.

"REAL MADRİD'E GALİBİYETİ GETİRDİ"

Elpais: Arda Güler, Getafe deplasmanında attığı güzel golle Real Madrid'e galibiyeti getirdi.

"ARDA GÜLER'İN ANCELOTTİ'NİN ÖPÜCÜĞÜYLE SONLANAN MUHTEŞEM GOLÜ"

Lasexta: Arda Güler, ceza sahası dışından sağ ayakla yaptığı sert vuruşla Getafe karşısında Real Madrid'i öne geçirdi ve ardından bu golü hocasına hediye etti.

"TEK GOL YETTİ"

AS: Çekişmeli ve çok sıkıcı geçen karşılaşmada Arda Güler'in bir golü yeterli oldu.

"TONİ KROOS'U ANDIRIYOR"

Larazon: Arda Güler, Getafe karşısında yakaladığı fırsatı ilk yarıda harika bir oyunla değerlendirdi ve galibiyet golünü atarak Real Madrid'in oyun tarzını yönlendirdi.

"ARDA GÜLER REAL MADRİD'İ AYAKTA TUTTU"

Defensacentral: Arda Güler ve Courtois, Real Madrid'i La Liga'da ayakta tutuyor.

"KENDİSİNİ AFFETTİRDİ"

Eldesmarque: Arda Güler, Getafe karşısında kendini affettirirken, Real Madrid'de de üretkenliğini gösteriyor.

"ANCELOTTİ'YE MESAJ"

Marca: Arda Güler, golünü Ancelotti'ye hediye ederken, hocasıyla yaşadığı tartışmaları yatıştırarak, desteğini gösterdi.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid ile 36. Maçına çıkarken, milli yıldız bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca Real Madrid, bu galibiyetle birlikte lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

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