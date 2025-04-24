LaLiga'nin 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile karşılaştı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmayı, eflatun beyazlılar Arda'nın mükemmel golüyle 1-0 kazandı.
Arda Güler attığı bu golle geceye damga vururken, İspanya'da manşetler de milli futbolcu için atıldı.
"REAL MADRİD'E GALİBİYETİ GETİRDİ"
Elpais: Arda Güler, Getafe deplasmanında attığı güzel golle Real Madrid'e galibiyeti getirdi.
"ARDA GÜLER'İN ANCELOTTİ'NİN ÖPÜCÜĞÜYLE SONLANAN MUHTEŞEM GOLÜ"
Lasexta: Arda Güler, ceza sahası dışından sağ ayakla yaptığı sert vuruşla Getafe karşısında Real Madrid'i öne geçirdi ve ardından bu golü hocasına hediye etti.
"TEK GOL YETTİ"
AS: Çekişmeli ve çok sıkıcı geçen karşılaşmada Arda Güler'in bir golü yeterli oldu.
"TONİ KROOS'U ANDIRIYOR"
Larazon: Arda Güler, Getafe karşısında yakaladığı fırsatı ilk yarıda harika bir oyunla değerlendirdi ve galibiyet golünü atarak Real Madrid'in oyun tarzını yönlendirdi.
"ARDA GÜLER REAL MADRİD'İ AYAKTA TUTTU"
Defensacentral: Arda Güler ve Courtois, Real Madrid'i La Liga'da ayakta tutuyor.
"KENDİSİNİ AFFETTİRDİ"
Eldesmarque: Arda Güler, Getafe karşısında kendini affettirirken, Real Madrid'de de üretkenliğini gösteriyor.
"ANCELOTTİ'YE MESAJ"
Marca: Arda Güler, golünü Ancelotti'ye hediye ederken, hocasıyla yaşadığı tartışmaları yatıştırarak, desteğini gösterdi.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid ile 36. Maçına çıkarken, milli yıldız bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Ayrıca Real Madrid, bu galibiyetle birlikte lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.