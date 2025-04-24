LaLiga'nin 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile karşılaştı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmayı, eflatun beyazlılar Arda'nın mükemmel golüyle 1-0 kazandı.

Arda Güler attığı bu golle geceye damga vururken, İspanya'da manşetler de milli futbolcu için atıldı.

"REAL MADRİD'E GALİBİYETİ GETİRDİ"

Elpais: Arda Güler, Getafe deplasmanında attığı güzel golle Real Madrid'e galibiyeti getirdi.

"ARDA GÜLER'İN ANCELOTTİ'NİN ÖPÜCÜĞÜYLE SONLANAN MUHTEŞEM GOLÜ"

Lasexta: Arda Güler, ceza sahası dışından sağ ayakla yaptığı sert vuruşla Getafe karşısında Real Madrid'i öne geçirdi ve ardından bu golü hocasına hediye etti.

"TEK GOL YETTİ"

AS: Çekişmeli ve çok sıkıcı geçen karşılaşmada Arda Güler'in bir golü yeterli oldu.

"TONİ KROOS'U ANDIRIYOR"

Larazon: Arda Güler, Getafe karşısında yakaladığı fırsatı ilk yarıda harika bir oyunla değerlendirdi ve galibiyet golünü atarak Real Madrid'in oyun tarzını yönlendirdi.

"ARDA GÜLER REAL MADRİD'İ AYAKTA TUTTU"

Defensacentral: Arda Güler ve Courtois, Real Madrid'i La Liga'da ayakta tutuyor.

"KENDİSİNİ AFFETTİRDİ"

Eldesmarque: Arda Güler, Getafe karşısında kendini affettirirken, Real Madrid'de de üretkenliğini gösteriyor.

"ANCELOTTİ'YE MESAJ"

Marca: Arda Güler, golünü Ancelotti'ye hediye ederken, hocasıyla yaşadığı tartışmaları yatıştırarak, desteğini gösterdi.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid ile 36. Maçına çıkarken, milli yıldız bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca Real Madrid, bu galibiyetle birlikte lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.