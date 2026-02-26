UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. İtalyan basını heyecan dolu karşılaşmayı gündemine aldı.

İşte Juventus - Galatasaray maçı için Çizme medyasında yazılanlar:

La Repubblica: Juve'nin büyük yanılsaması: Osimhen onları dondurdu

"Kırmızı kart neredeyse bir doping etkisi yarattı, çünkü Juventus'un öfkesi Galatasaray'ı dalga dalga vurdu, ancak uzun vadede bedelini ödedi: Juventus, yaşadıkları haksızlık duygusuyla tükenmiş, kanı çekilmiş bir halde uzatmalara ulaştı. Ve Osimhen onları acımasızca cezalandırdı."

Sky Sport İtalya: Juventus play-off'lardan elendi

"Cömert bir Juventus, Galatasaray'ı uzatma dakikalarında 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuç, Türk ekibinin ilk maçtaki 5-2'lik galibiyeti sayesinde bir üst tura yükselmesini sağladı."

La Gazzetta dello Sport: Juventus, Galatasaray karşısında geriye düşmesine rağmen umutlandı, ancak uzatma dakikalarında çöktü:

"Locatelli, Gatti ve McKennie'nin golleriyle elde ettikleri başarıya rağmen, Juventus turnuvaya veda etti: uzatma dakikalarında Osimhen ve Barış Alper stadyumu susturdu."

Rai News: Muhteşem bir geri dönüşle ve 10 kişiyle mücadele eden Juventus elendi

"Spalletti'nin adamlarının sansasyonel geri dönüşü yeterli olmadı. 49. dakikadan itibaren 10 kişi kalmalarına rağmen, üç gollük farkı kapatarak maçı uzatmalara taşıdılar ve son 16 turuna kimin yükseleceğini belirlediler. Türk ekibinin iki golüyle Galatasaray, uzatmalarda Juventus'u mağlup etti: Galatasaray son 16 turuna yükseldi."

Tuttosport: Muhteşem bir Juve maçıydı ama yetmedi

"90 dakika boyunca hakemden, VAR'dan ve Galatasaray'dan daha iyiydiler, son sözü ise Osimhen söyledi. Tarihi Şampiyonlar Ligi maçı, Juventus bir başarıya bir adım kaldı: İkinci yarının tamamını 10 kişiyle oynayan Juventus 3-0 öne geçti, eski Napoli oyuncusu uzatma dakikalarında şaka yaptı."

Sport Mediaset: Juventus zafere çok yaklaştı, ancak Galatasaray turu geçti

"Juventus, Galatasaray'ı 5-2'lik ilk maç dezavantajından kurtararak sansasyonel bir başarıya imza atmaya çok yaklaştı ancak uzatma dakikalarında elendi."

Corriere della Sera: On kişi kalan Juventus, Galatasaray'ı uzatmalara götürdü ancak Osimhen onların umutlarını suya düşürdü: maç 3-2 sona erdi

"İkinci yarının tamamını 10 kişiyle oynayan Juventus, 3-0 öne geçmeyi başardı ancak uzatma dakikalarında Osimhen'e (golü attı ama sevinmedi) teslim olmak zorunda kaldı. 5-2'lik ilk maçtan sonra düşünülemez olan uzatma dakikalarını kapmak, geri dönüşün şafağı, sadece ilk uzatmanın sonunda Osimhen'in golüyle gölgelendi. O, her zamanki ejderha, 105 dakika boyunca orta saha oyuncusu ve bir dakika boyunca da golcü olarak oynayabilen bir oyuncu."

Corriere dello Sport: Juve, Galatasaray'ı neredeyse mağlup ediyordu

"Anlatsanız inanmayacağınız bir maç. Ve yine de her şey gerçek, hatta Juventus taraftarlarının kolay kolay unutamayacağı bir gecenin acı sonu bile. Spalletti'nin takımı, maçın arifesinde bilim kurgu gibi görünen bir başarıya çok yaklaştı. Akşamın destansı öyküsü, acı ve zalim bir haksızlık gibi gelen Osimhen'in golüyle gölgelendi. Spalletti, maskeli forvet tarafından "İmkansız Görev"i mahvedilene kadar 105 dakika boyunca Tom Cruise'a dönüşmüştü."

Il Giornale: Juventus, Galatasaray'ı uzatmalara kadar zorladı ancak Osimhen'in golüyle elendi

"Geçen hafta İstanbul'da beş gollük yenilgiyle yıkılan Juventus, inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak Osimhen ve Icardi'nin Galatasaray'ını uzatmalara taşıdı. Spalletti'nin takımının başarısını daha da inanılmaz kılan şey ise, 49. dakikada hakem Pinheiro'nun tartışmalı bir kararıyla Lloyd Kelly'nin kırmızı kart görmesiyle on kişi kalmış olmalarıydı."