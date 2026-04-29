Spor

Tüm maçlar aynı gün aynı saatte! Süper Lig'de haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta programını duyurdu. Açıklamaya göre tüm maçlar aynı gün aynı saatte oynanacak. İşte detaylar...

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak 33. hafta maçları şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)

RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

Göztepe-Gaziantep FK (Isonem Park Gürsel Aksel)

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)

Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

