Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezonun hazırlıklarına devam ederken, tecrübeli teknik adamın geleceğiyle ilgili Portekiz'de sesler yükselmeye başladı.

Portekiz Milli Takımı, Uluslar Ligi Çeyrek Finali'nde Danimarka ile karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Portekiz, evinde 3-2'lik üstünlük sağlasa da uzatmalarda skoru 5-2'ye getirerek yarı finale yükseldi. Ancak, bu galibiyetle birlikte takımın sergilediği oyun, ülke medyasının beklentilerinin çok altında kaldı.

ROBERTO MARTINEZ'IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Portekiz'in Danimarka karşısındaki performansı, teknik direktör Roberto Martinez'in geleceğini sorgulattı. Ülke medyası, İspanyol hocayla yolların bir an önce ayrılması gerektiğini savunuyor.

MOURINHO'NUN MİLLİ TAKIM İDDİASI

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınında sıkça gündeme gelirken, birçok futbol otoritesi ve yazar, ülke tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden birinin, Portekiz Milli Takımı'nın başına getirilmesi gerektiği çağrısında bulunuyor.

Mourinho, 2022 Dünya Kupası sonrası Roma'nın başındayken Portekiz'den gelen teklifi reddetmişti. Ancak, tecrübeli teknik adamın bir dönem Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırma arzusunda olduğu biliniyor.