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Spor

Tüm puan kayıpları büyük maçlarda! Fenerbahçe kritik virajlarda hep kayıp

Sezona büyük umutlarla ve şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe geçen sezonki performansında altında kaldı. Geçen sezon 6 derbinin 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kalan sarı lacivertli ekip bu sezon çıktığı 2 derbiden de mağlup ayrıldı. Ayrıca Fenerbahçe puan kayıplarını ligin üst sıralarındaki takımlara karşı yaşadı. İşte detaylar...

Akşam9 Aralık 2024 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Tüm puan kayıpları büyük maçlarda! Fenerbahçe kritik virajlarda hep kayıp
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Geçen sezon Süper Lig'i 99 puanla ve tek mağlubiyetle bitiren Fenerbahçe, bu sezon daha 14'üncü haftada 10 galibiyetinin yanı sıra 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Geçen yıl oynadığı 6 derbi maçının 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kalan Kanarya, tek yenilgisini Trabzon'dan almıştı. Jose Mourinho'lu ve rekor harcama yapılan 2024-25 sezonunda ise Sarı-Lacivertliler evinde Galatasaray'a 3-1, tarihinin en büyük krizini yaşayan Beşiktaş'a da deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Trabzon'da kazanılan 3-2'lik zafer ise 90+12'de gelmişti.

HEDEF MAÇLARDA HEP KAYIP

Kanarya yalnızca derbilerde ezeli rakiplerine değil; zirve hattında yer alan takımlara karşı da diş geçiremiyor. 24 puanı olan Göztepe ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalıp puanı zor kurtaran Kanarya, Samsun'dan da 2-2'lik skorla döndü. Tüm puan kayıplarını büyük maçlarda yaşayan Mourinho, şimdiden bu sınavlarda 10 puan bıraktı. Sarı-Lacivertliler'in bir sonraki maçı ligin dişli ekiplerinden Başakşehir'e karşı. Ondan sonra ise Eyüp deplasmanı var.

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