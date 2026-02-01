Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus'un en önemli isimlerinden biri olan Kenan Yıldız kulübüyle sözleşmesini yeniliyor.

Juventus'a Bayern Münih altyapısından transfer olan ve 2023'te A takıma yükselen milli futbolcu, ertesi yıl kontratını uzatmıştı. Juventus'la Kenan Yıldız arasında sözleşme şartlarının iyileştirilmesi için yapılan görüşmelerde sona gelindi.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, ligde gelecek hafta oynanacak Lazio maçından önce yeni kontrata imza atacak. Milli futbolcunun şu anki kontratıyla takımda en az kazanan isimlerden arasında yer aldığı ve maaşının yıllık 1.7 milyon euro olduğu aktarıldı.

20 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesinin 2030'a kadar geçerli olacağı ve maaşının 6 milyon euroya yükseltileceği ifade edildi. Juventus'la Kenan'ın tüm şartlarda anlaşma sağladığı ve 10 gün içinde resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Böylece Kenan Yıldız'ın yeni maaşı, mevcut kontratının 3.5 katı olacak.

Sezon başında Lille'den ayrılıp Juventus'a transfer olan Jonathan David'in maaşıyla Kenan Yıldız'ın yeni maaşının aynı seviyede olacağı belirtildi. Haberde takımın en çok kazanan ismi Dusan Vlahovic'in sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından Kenan ve David'in Juventus'ta maaşı en yüksek isimler olacağına dikkat çekildi.

JUVENTUS KARNESİ

Juventus formasıyla A takımda 114 maça çıkan Kenan Yıldız, 25 gol ve 9 asist kaydetti. Milli futbolcu İtalyan ekibinin altyapısında ise görev yaptığı 46 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistle oynadı.