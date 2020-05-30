Tüm spor dünyası George Floyd için tek yürek oldu

30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:13 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:13

Ulusal ve uluslararası spor camiasının önde gelen kulüp, yönetici ve sporcuları, ABD'de yaşanan ırkçılık olayını hafta boyunca sosyal medyadan attıkları mesajlarla kınamaya devam etti.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki İngilizce hesabından yaşananlara tepki gösteren Beşiktaş Kulübü, "Irkçılık, cahiller için bir sığınaktır. Ayrıştırmayı ve yok etmeyi amaçlar. Özgürlüğün düşmanıdır. Mücadele edilmeli ve kökü kazınmalıdır." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Kulübü, paylaştığı Floyd'un fotoğrafının altına "Irkçılık bir ideoloji değil, psikolojik bir hastalıktır..." değerlendirmesinde bulunurken, Galatasaray ise "Irkçılık insanlık için en büyük tehdittir. Küçücük bir sebep için maksimum nefret. Irkçılığın ve ayrımcılığın her çeşidini kınıyoruz, kaybı anıyoruz." mesajını paylaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Floyd'un fotoğrafı ile "Lütfen, nefes alamıyorum." sözlerini paylaşarak, "Irkçılık insanlık için bir zehirdir." şeklinde görüş belirtti.

DÜNYA GENELİNDE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Uluslararası spor camiasından en dikkati çeken tepkilerden biri ise Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James'ten geldi. James, eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken ayakta durmayı reddederek bir dizini yere koyduğu tarihi fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, 'İşte bunun için. Şimdi anladın mı? Yoksa hala senin için bulanık mı?' notunu paylaştı.

Kaepernick ise "Bir sivilin öldürüldüğü durumlarda, buna isyan etmek en mantıklı tepkidir. Barış için dökülen gözyaşları yağacak ve sağır kulakların duymadığı yerlere ulaşacak. Sizin şiddetiniz, bu direnişleri doğuruyor. Mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

YAŞANANLAR CİNAYET



NBA tarihinin en büyük yıldızlarından Earvin Magic Johnson, "George Floyd, Minneapolisli bir polis memuru tarafından açıkça cinayete kurban gitmiştir. Ulusal televizyonlarda daha kaç kez siyahi bir insanın öldürülüşünü görmemiz gerekiyor? Bu durum, artık çok fazla uzadı. Siyahları, insan olarak görmeyi acilen öğrenmeliyiz. Kimse, sokaktaki hayvan muamelesini görmeyi hak etmiyor." mesajını yazdı.

Yaşananların cinayet olduğunu vurgulayan Golden State Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr de "Bu olay gerçekten iğrenç. Cidden, ABD'de her şey neden bu kadar yanlış yola saptı?" şeklinde tepkisini gösterdi.

Washington Wizards'ın all-star basketbolcusu Bradley Beal ise Twitter hesabından "Hoş olmayan olaylara tepki göstermediğimiz ve harekete geçmediğimiz sürece dünya asla olgunlaşmayacak ve rahata eremeyeceğiz. Irkçılık, ayrımcılık, cinsiyetçilik, polis şiddeti, silah satışı, uyuşturucu, sistematik adaletsizlik ve benzeri sosyal sorunları çözmemiz gerekiyor!" değerlendirmesini yaptı.

Eski NBA oyuncularından Stephen Jackson ise öldürülen Floyd'un arkadaşı olduğunu ve bu olaya tepki verilmesi için elinden geleni yapacağının altını çizerek, "İkiz kardeşimi öldürdüler. Adalet yok, huzur yok. Hakkını arayacağım." mesajını paylaştı.

"SIRADAKİ BEN MİYİM?"



Kadın tenisinin yükselen yıldız adaylarından 16 yaşındaki ABD'li sporcu Coco Gauff ise son dönemde ülkesinde polis şiddeti nedeniyle öldürülen siyahi vatandaşların fotoğraflarını paylaştığı videosunu "Sıradaki ben miyim?" sorusuyla gündeme taşıdı.

ABD'li yıldız kadın futbolcu Alex Morgan da yaşananları kelimelere sığamayacak kadar "mide bulandırıcı" bulduğunu belirterek, "İnsanların rengine ve cinsiyetine bakılmadan, Amerikan vatandaşları ne zaman eşit şekilde saygı görecek? Düzgün bir lider tarafından yönetilmeyi ve dışlanmadan yaşamayı çok özledik." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Formula 1'in Büyük Britanyalı yıldızı Lewis Hamilton da James'in Floyd ile ilgili Instagram hikayelerini kendi sayfasında paylaştı.

Olayın yaşandığı eyaletin futbol takımı Minnesota Vikings de stadyumlarının çok yakınında yaşanan olayla ilgili, Twitter hesaplarından, 'Toplumumuzdaki herkes korunaklı ve güvende hissetme hakkını hak ediyor.' paylaşımında bulundu.