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Spor

Tüm teklifleri geri çevirdi! Dusan Tadic'in önceliği Fenerbahçe

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sırp yıldız Dusan Tadic ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 36 yaşındaki deneyimli futbolcu Dubai, Suudi Arabistan ve Ajax'tan gelen tüm teklifleri reddetti ve 'Fenerbahçe bana git demeden asla Türkiye'den ayrılmam' cevabını verdi. İşte detaylar...

AKŞAM10 Mart 2025 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Tüm teklifleri geri çevirdi! Dusan Tadic'in önceliği Fenerbahçe
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Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dusan Tadic konusunda oldukça sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 36 yaşındaki Sırp yıldıza Dubai, Suudi Arabistan ve Ajax'tan sözleşme teklifi geldi. Tecrübeli oyuncu "Fenerbahçe bana git demeden asla Türkiye'den ayrılmam" yanıtını vererek gelen teklifleri geri çevirmiş durumda. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefine kilitlenen Sarı-Lacivertliler ise Dusan Tadic ile görüşmelerini sezon sonunda yapma kararı aldı.

SON 8 SEZONDA ÇİFT HANELERE ULAŞTI

Tadic, bu sezon oynadığı 41 resmi karşılaşmada 3 bin 72 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim bu süre içinde 11 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Sırp oyuncu sahada kaldığı 118 dakikada bir takımına skor katkısında bulunmuş oldu. 36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu 15 asistin 11'ini Süper Lig karşılaşmalarında yaptı. Sırp futbolcu son 8 sezonda gol ve asist katkısında çift haneli skora ulaşmayı başardı.

97 MAÇTA 27 GOL VE 31 ASİST

2023 yılının Temmuz ayında olaylı bir şekilde Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Dusan Tadic, Sarı-Lacivertli formayı 97 karşılaşmada giyerek 27 gol, 31 asist yapma başarısı gösterdi. Sırp oyuncu için kariyeri boyunca toplam 34 milyon 300 bin euroluk bonservis bedeli ödendi. Transfermarkt verilerine göre; Dusan Tadic'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro. 36 yaşındaki oyuncunun 2019 yılında değeri 25 milyon euro seviyelerine kadar çıkmış ve o dönem bazı Avrupa devlerinin radarına girmişti.

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