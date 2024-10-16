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Spor

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Ne yaptın sen Dusan Tadic

Fenerbahçe'de Dusan Tadic rüzgarı esiyor. Sırp kanat forvet bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncu daha şimdiden 9 gole katkı yaptı. İşte Dusan Tadic haberinin detayları...

16 Ekim 2024 Çarşamba 19:20 - Güncelleme:
Tüm Türkiye onu konuşuyor! Ne yaptın sen Dusan Tadic
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic rüzgarı esiyor. Sırp kanat forvet bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncu daha şimdiden 9 gole katkı yaptı. Tecrübeli oyuncu, Avrupa'da ve Süper Lig'de kritik maçlarda sarı lacivertli ekibe 3 puan getiren golleri attı.

TWENTE DEPLASMANINDA PUANI ALDIRDI

Yıldız futbolcu son oynanan Twente maçında attığı golle Fenerbahçe'nin kritik deplasmandan puanla dönmesini sağladı. Sarı lacivertli ekibin son oynadığı Süper Lig maçı olan Antalyaspor deplasmanında ise maçın ilk golünü atarak kilidi kıran isim olmuştu. 35 yaşındaki futbolcu yine ligde Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarını da çözen isimdi.

GEÇEN YIL 32 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Dusan Tadic geçen yıl Fenerbahçe forması ile çıktığı 56 maçta 16 gol 16 asist ile 32 gole katkı yapmıştı. Süper Lig'de 10 gol 14 asist yapan tecrübeli oyuncu Avrupa'da da 6 gol ve 2 asist ile oynamıştı.

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