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Spor

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Ne yaptın sen Gabriel Sara

Galatasaray'da Gabriel Sara rüzgarı esiyor. Brezilyalı orta saha bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncu daha şimdiden 5 gole etki etti. İşte Gabriel Sara haberinin detayları...

18 Ekim 2024 Cuma 21:09 - Güncelleme:
Tüm Türkiye onu konuşuyor! Ne yaptın sen Gabriel Sara
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Galatasaray'da Gabriel Sara rüzgarı esiyor. Brezilyalı orta saha bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız sambacı daha şimdiden 5 gole etki etti. 25 yaşındaki oyuncu ürettiği skor dışında, oyun içi katkısı ve anahtar paslarıyla da Galatasaray'a büyük katkı verdi.

DERBİNİN YILDIZI OLDU

Sarı-kırmızılı ekibin 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinde de etkili oyunun yanı sıra attığı şık golle de maça damga vuran sambacı zaferin mimarı olmuştu. En son oynanan Süper Lig maçında Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Brezilyalı yıldız bu maçta Yunus Akgün'e yaptığı asist ile adından söz ettirdi.

GEÇEN YIL NORWİCH'TE 27 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Gabriel Sara geçen yıl Norwich forması ile Championship'te çıktığı 53 maçta 14 gol 13 asist ile 27 gole katkı yapmıştı. Takımını play-off potasına atmayı başaran Brezilyalı yıldız, sezon başı 18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

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