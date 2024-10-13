Beşiktaş'ta Gedson Fernandes rüzgarı esiyor. Portekizli orta saha bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncu daha şimdiden kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

PORTEKİZ BASINI GEDSON FERNANDES'İ KONUŞUYOR

Ülkesi Portekiz'de de gündem olan Gedson Fernandes tüm gazetelerde manşetlere taşındı. Beşiktaş'ta gollerini sıralayan yıldız oyuncu için Portekiz basını övgü dolu sözler söyledi. Yıldız oyuncunun milli formayı ilerleyen dönemlerde giyebileceği de haberlerin konusu oldu.

HEM SÜPER LİG'DE HEM AVRUPA'DA GOLLERİNİ ATTI

25 yaşındaki yıldız orta saha Beşiktaş ile çıktığı 12 resmi maçta rakip ağları 6 defa sarstı. Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 3 gol atan Gedson, Avrupa Kupaları'nı da boş geçmedi.