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Spor

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Ne yaptın sen Yunus Akgün

Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı esiyor. Milli futbolcu bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncu daha şimdiden 6 gole etki etti. İşte Yunus Akgün haberinin detayları...

29 Ekim 2024 Salı 21:32 - Güncelleme:
Tüm Türkiye onu konuşuyor! Ne yaptın sen Yunus Akgün
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Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı esiyor. Milli futbolcu bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız futbolcu daha şimdiden 6 gole etki etti. 24 yaşındaki oyuncu ürettiği skor dışında, oyun içi katkısı ve anahtar paslarıyla da Galatasaray'a büyük katkı verdi.

SEZONUN YILDIZI OLDU

Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın ayrılığı sonrası bu sezon daha çok forma şansı bulan yıldız orta saha Okan Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı. Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı ekibin oynadığı tüm maçlarda golle buluşan Yunus takımını sırtladı. Milli yıldız, Galatasaray forması ile çıktığı son 7 maçta 4 gol 1 asist ile oynadı.

GEÇEN YIL LEICESTER CITY'DE 5 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Geçen yıl Championship ekibi Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün çıktığı 29 maçta 2 gol 3 asist ile 5 gole katkı yapmıştı. Asıl çıkış sezonunu Adana Demirspor'da yapan milli futbolcu Akdeniz ekibinde 9 gol 12 asist ile oynamıştı.

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