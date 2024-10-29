Galatasaray'da Yunus Akgün rüzgarı esiyor. Milli futbolcu bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız futbolcu daha şimdiden 6 gole etki etti. 24 yaşındaki oyuncu ürettiği skor dışında, oyun içi katkısı ve anahtar paslarıyla da Galatasaray'a büyük katkı verdi.

SEZONUN YILDIZI OLDU

Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın ayrılığı sonrası bu sezon daha çok forma şansı bulan yıldız orta saha Okan Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı. Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı ekibin oynadığı tüm maçlarda golle buluşan Yunus takımını sırtladı. Milli yıldız, Galatasaray forması ile çıktığı son 7 maçta 4 gol 1 asist ile oynadı.

GEÇEN YIL LEICESTER CITY'DE 5 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Geçen yıl Championship ekibi Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün çıktığı 29 maçta 2 gol 3 asist ile 5 gole katkı yapmıştı. Asıl çıkış sezonunu Adana Demirspor'da yapan milli futbolcu Akdeniz ekibinde 9 gol 12 asist ile oynamıştı.